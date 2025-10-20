Comodoro avanza en una ordenanza para crear el registro municipal de intérpretes de lengua de señas

En una reunión mantenida con la Comisión Dos del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, los intérpretes de lengua de señas argentina (LSA) presentaron una propuesta que marca un paso clave hacia la inclusión: la creación de un registro municipal de intérpretes.

Andrea Echevarria , técnica superior en interpretación de lengua de señas e integrante del equipo que trabaja en las sesiones del Concejo, destacó que la medida permitirá garantizar la accesibilidad comunicacional de las personas sordas en situaciones cotidianas y de emergencia.

“Este registro servirá para que, cuando la comunidad sorda necesite o requiera del servicio de interpretación, el municipio pueda convocar a profesionales habilitados y brindar el acompañamiento en ese momento”, explicó.

Actualmente, Comodoro cuenta con un grupo reducido de intérpretes, varios de los cuales ya participan en instancias oficiales como las sesiones del Concejo Deliberante. Sin embargo, la profesional remarcó que la falta de intérpretes afecta a numerosos espacios públicos y privados.

“Hace falta en todos los ámbitos: salud, educación, policía, justicia. Hubo casos tristísimos, como una mujer sorda que tuvo complicaciones al momento de dar a luz por no contar con intérprete. Son situaciones que no deberían pasar”, lamentó.

El proyecto contempla que el registro incluya solamente a intérpretes avalados legalmente por la Confederación Argentina de Sordos y con formación reconocida a nivel ministerial.

“La formación es continua porque la lengua de señas es una lengua viva. Nos seguimos capacitando para poder brindar un servicio profesional y respetuoso”, afirmó Andrea.

En Comodoro y la región patagónica todavía no existe una carrera terciaria o universitaria oficial en lengua de señas, aunque se dictan talleres y cursos introductorios. “La mayoría de las personas que ejercemos como intérpretes tuvimos que formarnos en Buenos Aires”, agregó.

El avance de esta ordenanza representa un paso fundamental hacia una ciudad más accesible e inclusiva, donde la comunicación no sea una barrera, sino un derecho garantizado para todos.