Con la construcción de cruces seguros y accesibles, se busca mejorar y ordenar el tránsito vehicular en la Avenida Estados Unidos

Por pedido del área de Accidentología, el Municipio ejecuta una obra que permitirá mejorar y ordenar el tránsito vehicular y peatonal en la Avenida Estados Unidos. Los trabajos incluyen la construcción de vados, la demarcación de sendas peatonales y la incorporación de un cruce sobre el bulevar en un sector donde confluyen el transporte urbano de pasajeros y un establecimiento educativo.

En el marco del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial en los distintos barrios de la ciudad, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, avanza con una intervención integral sobre la avenida Estados Unidos, en su intersección con Colonos Galeses y Figueroa Alcorta.

El objetivo es dotar de mayor seguridad a los peatones y ordenar el tránsito vehicular en una zona de alto flujo, donde confluyen líneas de transporte público, establecimientos educativos y cruces peatonales informales.

En este sentido, el secretario de la cartera de Infraestructura, Fernando Ostoich, valoró la planificación integral con la que se abordan este tipo de intervenciones, al decir que “cada obra, por pequeña que parezca, es el resultado de un proceso técnico y de una decisión política orientada a mejorar la vida cotidiana de los vecinos”.

“En este caso, la articulación entre las áreas de Accidentología, Obras Públicas y Gestión Técnica Urbana, permite intervenir de manera precisa, donde realmente se necesita, porque con este tipo de trabajos se busca ordenar el tránsito, brindar seguridad al peatón cerca de la escuela y que la ciudad sea más accesible y con sentido de comunidad”, concluyó.

En tanto, el subsecretario de Obras, Luis Romero, explicó que la intervención responde a la necesidad de generar cruces seguros con reducción de velocidad. “Se incorporan sendas peatonales, vados y un cruce sobre el bulevar para evitar que la gente transite por el medio de la calle”, puntualizó.