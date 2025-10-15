Rada Tilly impulsa un programa para recuperar y monitorear las lagunas urbanas del oeste

Con el impulso del Bloque del Partido Vecinal, el Concejo Deliberante de Rada Tilly presentó un ambicioso proyecto de ordenanza orientado a la preservación, remediación y monitoreo de las lagunas urbanas ubicadas en el sector oeste del ejido municipal.

El concejal ingeniero Janeiro, autor de la iniciativa, explicó que el momento es propicio para avanzar con esta planificación ambiental.

“Ahora que se ha comenzado a trabajar en la planta de tratamiento y el emisario marino, que evitará la posibilidad de contaminación en la laguna, es el momento oportuno para avanzar en paralelo con el mejoramiento de estas configuraciones geológicas. No sólo para remediar los problemas existentes, sino para potenciar los sectores en los que se encuentran”, expresó el edil.

El proyecto, denominado “Programa Municipal de Remediación y Monitoreo de Lagunas Urbanas”, propone una intervención integral sobre estos cuerpos de agua, reconociendo su valor ecológico, paisajístico, hidrológico y social.

Entre los objetivos principales del programa se destacan:

Evaluar el estado físico-químico, biológico y funcional de las lagunas.

Ejecutar acciones de remediación física, biológica o química según cada caso.

Incorporar obras complementarias como senderos, señalética y barreras de protección.

Fomentar la participación ciudadana a través de jornadas de limpieza, talleres educativos y voluntariado ambiental.

Implementar un sistema de trazabilidad pública, con informes trimestrales, registros fotográficos y publicación de indicadores ambientales.

La Secretaría de Ambiente Municipal será la autoridad de aplicación del programa, articulando esfuerzos con universidades, ONGs, organismos provinciales y nacionales, además de contar con la posibilidad de gestionar fondos y reasignar partidas presupuestarias para su ejecución.

“Este tipo de planificación técnica y participativa nos permite mirar hacia adelante con responsabilidad ambiental y visión estratégica. Las lagunas no son espacios residuales, sino activos urbanos que debemos recuperar y cuidar”, concluyó el Ing. Janeiro.

El proyecto busca consolidar una política pública de largo plazo que combine ciencia, gestión y participación comunitaria, transformando las lagunas en espacios sustentables y de valor ambiental para toda la comunidad.



