Rada Tilly realizó una licitación pública para nuevas obras de pavimento urbano

La Municipalidad de Rada Tilly realizó la Licitación Pública N° 01/2025 para la ejecución de la obra “Pavimentación Urbana Año 2024 – Sectores 1, 2 y 3”, que comprende la pavimentación de distintas calles de la ciudad y se enmarca en el plan de infraestructura vial que impulsa el Municipio.

El acto de apertura de sobres se llevó a cabo este martes en la Secretaría de Obras Públicas, con la participación de dos empresas oferentes: EDISUD S.A., que presentó una oferta de $808.075.042,69, y RIGEL S.A., cuya oferta fue de $794.355.155,28.

Los trabajos incluyen la pavimentación de calles en tres sectores de la ciudad: el Sector 1 comprende las calles Bruno Pieragnoli en distintos tramos, Américo Romei y Prefecto Mayor Eduardo Velásquez Tarlisetti; en el Sector 2, calles Lago La Plata entre Lago Fontana y Lago Menendez y la calle Lago Puelo entre Lago Menendez y Marcelino Terraza; y en el Sector 3, calle Manuel R. Ríos entre Mario Crozzoli y Héctor Russomando.

La secretaria de Obras Públicas, Ing. Cecilia Baztán, destacó la importancia de continuar con el desarrollo de estas obras viales que mejoran la calidad de vida de los vecinos y acompañan el crecimiento de la ciudad. “Cada nueva etapa de pavimentación representa un avance en conectividad, en seguridad vial y en bienestar urbano. Es un esfuerzo sostenido que el Municipio concreta con recursos propios y con una planificación que da continuidad al plan de pavimentación urbana”, señaló.

Desde la Secretaría se remarcó además que esta nueva licitación forma parte del compromiso municipal de seguir invirtiendo en infraestructura básica, garantizando un crecimiento ordenado y sostenible para Rada Tilly.