Glinski: “Si el crédito con Estados Unidos lo está pidiendo Milei, que lo pague él”

José Glinski, diputado nacional de Unión por la Patria de Chubut, manifestó a ABC Radio por FM Records que “Básicamente estamos reclamando que los ministros cumplan con lo que demanda la responsabilidad institucional de ser interpelados como se decidió por amplia mayoría hace unos días atrás. Esperamos que no nos mientan más”.

El legislador remarcó que “Queremos que el ministro Caputo venga al Congreso a explicarnos lo que esta negociando con Estados Unidos y que Karina Milei con el ministro Lugones nos expliquen lo que esta pasando con la Agencia de Discapacidad y explique de que se trataron esos audios sobre el 3% que podrían constituirse en el proceso de coimas”.

Glinski indicó que “(Guillermo) Francos fue interpelado por el caso Libra, dio respuestas que no nos conformaron, pero vino y dio la cara. En el caso de Caputo es alevoso porque no viene ni a defender el presupuesto para el año que viene”.

“Podemos hacer el requerimiento que se lo haga venir con la fuerza pública, pero no podemos ordenar a la fuerza pública que lo haga. Yo veo algo improbable que vengan los ministros al Congreso ya que son un gobierno no muy apegado a las normas y van profundizando su perfil autoritario”, agregó.

Soberanía y entrega

Glinski se refirió a los acuerdos con Estados Unidos y dijo que “Tenemos mucho temor de lo que pueda pasar con los acuerdos con Donald Trump porque si se trata de un rescate financiero debe pasar por el Congreso, pero todo hace pensar que no llevarán al Congreso y eso pone en peligro en funcionamiento de la democracia dejándonos endeudados. Si el crédito lo esta pidiendo Milei, que lo pague él y no vamos a reconocer ningún acuerdo que no pase por el Congreso”.

Luego remarcó que “El nivel de entrega que ha generado este gobierno respecto de Estados Unidos es muy lamentable, con las medidas de este gobierno estamos teniendo una dependencia política y cultural con Estados Unidos única en la historia; mientras dependemos cada vez más de la economía con China. Podemos tener más soberanía y mantener relaciones comerciales con ambos países”.

Por último, sostuvo que “Sigue vigente el Braden o Perón como hace tantos años atrás y por eso es importante que marquemos con una cruz el casillero de Fuerza Patria en estas elecciones porque somos la única fuerza que podemos oponernos a la entrega de este gobierno”.