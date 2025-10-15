Lali, mañana en el Predio Ferial

Comodoro Rivadavia se prepara para recibir uno de los shows más esperados del año. Este JUEVES 16 de octubre, LALI, la gran ícono del pop argentino, desembarca en el Predio Ferial con un espectáculo que promete ser una experiencia única.

En el marco de un 2025 histórico, la artista se consagró como la única en realizar cinco Vélez en un mismo año, convocando a más de 200.000 fanáticos y marcando un hito sin precedentes en la música nacional.

El show en Comodoro será una verdadera celebración: un recorrido por sus mayores éxitos y la presentación de su último disco, “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”, un trabajo visceral y provocador que ya alcanzó cifras récord:

*Top 5 de los mejores debuts globales en Spotify.*

Top 9 de artistas argentinos más escuchados.

Álbum argentino más reproducido del país.

7 canciones en el Top 200 nacional durante más de un mes.

Compra online ✅️ https://norteticket.com/LALI-EN-COMODORO-2025/ o Físicas en Don José Hogar.