martes, octubre 14
Ciudad

Vientos intensos y cielo mayormente nublado este martes en Comodoro Rivadavia

El SMN pronostica ráfagas de hasta 70 km/h durante toda la jornada, con una temperatura máxima estimada en 19°C. El resto de la semana traerá días templados y un fin de semana más cálido.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 14 de octubre, Comodoro Rivadavia amaneció con cielo mayormente nublado, viento del oeste a 38 km/h y una temperatura de 11.4°C. Las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 70 km/h a lo largo del día, manteniendo las condiciones ventosas.

La humedad se ubica en 39%, la presión atmosférica en 998.8 hPa y la visibilidad es de 30 kilómetros, con salida del sol a las 06:36 y puesta prevista para las 19:56 horas.

Durante la mañana y la tarde se espera un cielo mayormente nublado, con vientos sostenidos entre 32 y 41 km/h y ráfagas fuertes del sector oeste. La temperatura máxima alcanzará los 19°C, mientras que hacia la noche el registro descenderá a unos 11°C, manteniéndose el viento moderado y las nubes dispersas.

Pronóstico extendido para los próximos días

Según el SMN, el miércoles continuará ventoso y con cielo cubierto, con marcas térmicas entre 12°C y 18°C. El jueves se prevé un descenso térmico, con mínima de 9°C y máxima de 14°C, mientras que el viernes el clima mejorará, con 20°C de máxima y viento moderado.

El fin de semana traerá un repunte en las temperaturas: el sábado se anticipa soleado y cálido (10°C / 24°C) y el domingo, con condiciones similares, alcanzará los 25°C. Para el lunes, se esperan 24°C de máxima, con nubosidad parcial y vientos del oeste.

