Siete detenidos tras un tiroteo frente a la Oficina Judicial

Un importante operativo policial se desplegó esta mañana en pleno centro de Comodoro Rivadavia, sobre la intersección de Mitre y Grecia, al costado del colegio PeritoMoreno, luego de que un vehículo efectuara disparos con arma de fuego frente a la Oficina Judicial.

El procedimiento, encabezado por el jefe de la Policía del Chubut, el comisario Andres Garcia , y el jefe de la Unidad Regional, comisario Lucas Cocha, contó con un fuerte despliegue de patrulleros y personal de Protección Ciudadana, que debió cortar el tránsito en toda la zona.

“Recibimos información de la Oficina Judicial de que había pasado por el frente un vehículo y había efectuado disparos con arma de fuego. Inmediatamente se activó el operativo de seguridad y logramos localizar el rodado aquí en el centro. Se redujo a sus ocupantes, que son siete en total, los cuales quedaron detenidos”, explicó a La Posta Comodorense el comisario Cocha.

Los detenidos —seis hombres y una mujer— fueron trasladados a distintas dependencias policiales bajo el artículo 215 del Código Penal, en tanto se espera la llegada del personal de Criminalística para el secuestro de las armas halladas en el interior de la camioneta.

“A simple vista se observa un cartucho dentro del vehículo. La zona está preservada hasta que llegue Criminalística y se concrete la inspección ocular y la orden judicial para el secuestro de armas”, agregó Cocha.

Por el momento, no se registraron personas heridas, aunque se constató un impacto de bala en otro vehículo estacionado en la zona. La Policía realiza tareas de peritaje para determinar el motivo del ataque y la vinculación de los involucrados con otros hechos delictivos.