Israel revela identidad de 4 cuerpos de Hamas y exige urgentemente los 24 restantes: ¿Qué sigue en el conflicto?

Hamas devolvió los cuerpos de cuatro rehenes a Israel, y las autoridades israelíes ya identificaron a dos de ellos. Los expertos forenses confirmaron que los restos pertenecen a Guy Illouz, de 26 años, y Bipin Joshi, un ciudadano nepalí de 23 años. Las familias de estos hombres fueron notificadas de inmediato, pero los nombres de los otros dos rehenes aún no se han revelado.

Según el Ejército israelí, Guy Illouz resultó herido durante un ataque cerca de Tel Gama, en la frontera de Gaza, el 7 de octubre de 2023. Fue secuestrado vivo, pero murió en cautiverio por falta de atención médica. Bipin Joshi, un estudiante de agricultura, fue capturado en un refugio antiaéreo en el kibutz Alumim y, según las fuerzas israelíes, fue asesinado durante los primeros meses de la guerra. Las investigaciones forenses en el instituto Abu Kabir continuarán para aclarar las causas exactas de sus muertes.

Hamas había prometido devolver los cuerpos de Yossi Sharabi y el capitán Daniel Pérez, pero solo se entregaron cuatro en total. El Ejército israelí insiste en que Hamas incumple el acuerdo de alto el fuego al no devolver los 24 cuerpos restantes de los 28 rehenes fallecidos. «Hamas está obligado a respetar el acuerdo y hacer los esfuerzos necesarios», reiteraron las autoridades.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, criticó duramente esta situación en su cuenta de X: «El regreso de solo cuatro cuerpos es un incumplimiento de los compromisos. Cualquier retraso se verá como una violación grave, y responderemos en consecuencia».

En paralelo, la tensión en Gaza aumenta. El Ejército israelí reportó que mató a tres personas en el barrio de Shujaia por cruzar una línea prohibida del alto el fuego. Según el ministerio de Salud de Gaza, estas personas intentaban regresar a sus hogares para verificar daños tras los ataques israelíes.

Este incidente resalta el caos en la región, donde la ayuda humanitaria entra con dificultad y clanes rivales luchan por el control. Israel exige una resolución rápida, mientras el mundo observa de cerca el cumplimiento del acuerdo.

