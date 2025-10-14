Jugadores de Gimnasia visitaron el Centro de Promoción Barrial de Isidro Quiroga

Parte del plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitó este lunes el Centro de Promoción Barrial del barrio Isidro Quiroga, donde compartieron una tarde especial junto a los adultos mayores que asisten al espacio.

La actividad contó con la participación de los jugadores Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Víctor Andrade, acompañados por el entrenador Pablo Favarel, quienes se sumaron a las propuestas organizadas en el centro y dialogaron con los presentes sobre la vida deportiva y los valores del básquet profesional.

Durante el encuentro, los representantes del plantel Mens Sana compartieron sus experiencias en el mundo del básquet y destacaron la importancia del deporte como herramienta de unión, salud y superación personal.

“Charlamos sobre lo que significa jugar en la Liga Nacional, los hábitos que tenemos como deportistas y cómo el básquet nos enseña disciplina, trabajo en equipo y respeto”, comentaron los jugadores durante la visita.

El encuentro se desarrolló en un ambiente distendido, con juegos, anécdotas y una fuerte conexión entre los deportistas y los adultos mayores del barrio.

Gimnasia y su compromiso con la comunidad

La visita forma parte de las acciones sociales y comunitarias que el club patagónico lleva adelante en distintos centros de promoción barrial de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de fortalecer el vínculo con la comunidad y promover valores como la solidaridad, la empatía y la integración social.