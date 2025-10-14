Close Menu
martes, octubre 14
Jugadores de Gimnasia visitaron el Centro de Promoción Barrial de Isidro Quiroga

Integrantes del plantel profesional compartieron una jornada con adultos mayores en el marco de las acciones comunitarias que impulsa el club comodorense.
Parte del plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitó este lunes el Centro de Promoción Barrial del barrio Isidro Quiroga, donde compartieron una tarde especial junto a los adultos mayores que asisten al espacio.

La actividad contó con la participación de los jugadores Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Víctor Andrade, acompañados por el entrenador Pablo Favarel, quienes se sumaron a las propuestas organizadas en el centro y dialogaron con los presentes sobre la vida deportiva y los valores del básquet profesional.

Durante el encuentro, los representantes del plantel Mens Sana compartieron sus experiencias en el mundo del básquet y destacaron la importancia del deporte como herramienta de unión, salud y superación personal.

“Charlamos sobre lo que significa jugar en la Liga Nacional, los hábitos que tenemos como deportistas y cómo el básquet nos enseña disciplina, trabajo en equipo y respeto”, comentaron los jugadores durante la visita.

El encuentro se desarrolló en un ambiente distendido, con juegos, anécdotas y una fuerte conexión entre los deportistas y los adultos mayores del barrio.

 Gimnasia y su compromiso con la comunidad

La visita forma parte de las acciones sociales y comunitarias que el club patagónico lleva adelante en distintos centros de promoción barrial de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de fortalecer el vínculo con la comunidad y promover valores como la solidaridad, la empatía y la integración social.

