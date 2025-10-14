Chorilavon 2025: los fogones más famosos de la Patagonia volverán a encenderse en Dolavon

La Municipalidad de Dolavon confirmó oficialmente que los Fogones más famosos de la Patagonia volverán a encenderse los días 8 y 9 de noviembre, en una nueva edición de una de las celebraciones más queridas y tradicionales de la región.

El anuncio, realizado a través de las redes oficiales del municipio, generó gran expectativa entre vecinos y visitantes de toda la provincia, que cada año esperan este encuentro que combina identidad, gastronomía y cultura popular.

Nacido como una celebración de las raíces dolavenses, el evento se ha consolidado como un símbolo de encuentro regional, donde el chorizo artesanal —emblema gastronómico de la localidad— es el gran protagonista.

La edición 2025 tendrá como escenario el predio del Camping Municipal de Las Norias, un espacio ideal para disfrutar del aire libre, las comidas típicas, el arte y la energía festiva que caracteriza a Dolavon, conocido como el Corazón del Valle.

“Queremos que los Fogones sigan siendo un punto de encuentro entre las familias, las tradiciones y la nueva cultura patagónica”, destacaron desde la organización.

Bajo la gestión del intendente Dante Bowen, la programación incluirá shows en vivo, feria de emprendedores, concursos tradicionales, y diversas propuestas artísticas y gastronómicas que celebran la identidad local.

La Fiesta de los Fogones se ha transformado en una de las más esperadas del calendario provincial, convocando cada año a familias de distintos puntos del Chubut por su ambiente familiar, entorno natural y hospitalidad.

Próximamente se dará a conocer el cronograma completo de actividades y artistas participantes.