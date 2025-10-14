El «raro» problema de salud que alejó a Palito Ortega de los escenarios.

Palito Ortega reveló el problema de salud que lo obligó a suspender su show: «Es una cosa rara»

El cantante Palito Ortega debió cancelar su presentación en Paraná programada para el domingo 12 de octubre debido a un problema de salud. A través de sus redes sociales, se anunció la postergación del evento, que fue reprogramado para el 9 de noviembre.

En diálogo con Radio Mitre Córdoba, el artista de 84 años explicó los detalles de su condición: «Me agarró una cosa rara que me molesta la cara, me duele un poco». Ortega describió los síntomas como un herpes que le afecta el lado derecho del rostro, causándole hinchazón y molestias.

«Estoy tomando la medicación que me han indicado y espero que pase pronto», afirmó el cantante, manteniendo un ánimo optimista pese a las circunstancias.

Su hija, Julieta Ortega, se encargó de llevar tranquilidad a los seguidores al precisar el diagnóstico: «Tiene herpes zóster, nada grave pero tiene que recuperarse y no puede hacer shows ni esta semana ni la próxima».

El artista espera recuperarse pronto para retomar sus compromisos artísticos, incluida la reprogramación de su show en Paraná.

