Detienen a un hombre por rociar con nafta la cama de su expareja y amenazar con prenderla fuego.

Hombre detenido en Mar del Plata tras rociar con nafta la cama de su expareja y amenazarla con prenderla fuego

Un hombre de 39 años fue detenido en Mar del Plata luego de rociar con nafta la cama donde dormía su expareja y amenazarla con prenderla fuego. El hecho ocurrió este lunes en el barrio Nuevo Golf, luego de que el agresor convenciera a la víctima de dejarlo quedarse unos días en su casa.

Según informó el portal 0223, personal del Comando de Patrullas llegó al lugar tras un llamado al 911. Los oficiales detuvieron al hombre y lo trasladaron a la comisaría quinta.

La víctima, también de 39 años, realizó la denuncia correspondiente y solicitó una medida de restricción de acercamiento para prevenir futuros ataques.

El agresor fue acusado de los delitos de amenazas en contexto de violencia de género y violación de domicilio. Luego de las actuaciones judiciales, fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde quedó alojado.

La causa quedó a cargo de la fiscal de Flagrancia, María Isabel Sánchez, quien continúa con la investigación del caso.

Fuente:https://tn.com.ar/policiales/2025/10/14/un-hombre-fue-detenido-por-rociar-con-nafta-la-cama-de-su-expareja-y-amenazarla-con-prenderla-fuego/