Su hija entra a la Selección Argentina y la reacción de su papá es pura emoción

Un padre no puede contener el llanto al enterarse de que su hija fue convocada a la Selección Argentina

Una joven futbolista vivió un momento inolvidable al compartir con su padre la noticia de su convocatoria a la Selección Argentina Sub-20 femenina. La reacción inmediata de su papá, el rapero y productor Núcleo (conocido como TintaSucia), conmovió a miles de personas en las redes sociales.

El artista compartió en su cuenta de X (antes Twitter) el video del emotivo momento. En las imágenes, grabadas dentro de un auto, su hija le muestra un mensaje en el celular y le dice: «Mirá, pa». Al leer la noticia, Núcleo pregunta incrédulo: «¿Te citaron?».

Al confirmación de su hija desató una reacción inmediata: el padre rompió en llanto y abrazó a la joven, visiblemente emocionado por el logro.

Junto al video, Núcleo compartió un mensaje que refleja el esfuerzo detrás de este momento: «Ayer citaron a mi hija a la selección Sub-20 de Argentina. Ustedes no saben cómo entrena y el sacrificio que hizo para llegar».

La publicación se volvió viral rápidamente, superando 1,9 millones de reproducciones y acumulando más de 63 mil «me gusta». Los usuarios inundaron los comentarios con mensajes de apoyo y felicitaciones, celebrando el logro de la joven futbolista y la emotiva reacción de su padre.

Mira aqui el video:

https://www.facebook.com/share/v/17CLFG29Yu/

