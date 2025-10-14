Mercurio en Escorpio: 3 signos que descubrirán una verdad incómoda.

Mercurio en Escorpio: los signos que descubrirán verdades ocultas

El tránsito de Mercurio en Escorpio activa la intuición y revela información que permanecía oculta. Este período astrológico, que se extiende hasta el 2 de noviembre, favorece el descubrimiento de verdades que pueden resultar incómodas pero necesarias para el crecimiento personal.

Según la astrología, durante este tránsito salen a la luz mensajes pendientes, conversaciones postergadas y situaciones que requieren claridad. La energía de Escorpio combina la mente analítica con la profundidad emocional, creando las condiciones ideales para que emergan secretos y verdades ocultas.

Los signos más afectados por estas revelaciones son:

Escorpio: Tu intuición estará al máximo nivel, percibiendo información antes de que te la cuenten.

Géminis: Recibirás mensajes que conectan todas las piezas de situaciones pendientes.

Cáncer: Tus emociones te alertarán sobre verdades que los hechos aún no confirman.

Virgo: Un pequeño detalle te revelará una historia completa que desconocías.

Sagitario: Algo de tu pasado requerirá atención, aunque prefieras mirar hacia adelante.

Los astrólogos recomiendan enfrentar estas revelaciones con calma y perspectiva, entendiendo que aunque algunas verdades puedan ser dolorosas, su conocimiento contribuye al proceso de sanación y crecimiento personal.

Fuente:https://www.a24.com/trends/mercurio-escorpio-los-signos-que-se-van-enterar-algo-que-no-querian-saber-n1486966