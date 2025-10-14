Asesinan a una estrella de rock en prisión: el trágico final de una carrera en desgracia.

Asesinan en prisión a Ian Watkins, exvocalista de Lostprophets, condenado por abuso infantil

Ian Watkins, el exvocalista de la banda británica Lostprophets, fue asesinado en la prisión de Wakefield donde cumplía una condena de 35 años por delitos de abuso sexual infantil. El hecho ocurrió el sábado 11 de octubre cuando otro recluso lo apuñaló más de 30 veces dentro de su celda.

Watkins, de 46 años, había sido condenado en 2013 por trece cargos de abuso infantil, incluyendo intentos de violación de bebés y posesión de pornografía infantil extrema. El juez en su momento lo describió como un «depredador sexual manipulador y corruptor».

La banda Lostprophets, formada en Gales en 1997, había alcanzado fama internacional a principios de los años 2000 con éxitos como «Last Train Home», llegando a vender más de tres millones de discos worldwide. Tras la condena de Watkins, los demás integrantes disolvieron la banda y formaron el proyecto No Devotion.

El penal de Wakefield, conocido como «La Bestia de Wakefield», alberga a criminales considerados de alto riesgo. Watkins ya había sufrido un ataque previo en 2023 cuando fue tomado como rehén durante seis horas.

Las autoridades penitenciarias confirmaron que el agresor fue trasladado a aislamiento mientras continúa la investigación del homicidio. El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en las prisiones británicas y la vulnerabilidad de los condenados por delitos sexuales.

Fuente:https://www.a24.com/actualidad/conmocion-asesinaron-la-carcel-una-famosa-estrella-rock-que-habia-caido-desgracia-n1486355