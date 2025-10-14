Talleres de lavado de manos en el Hospital Alvear 

En el marco de las acciones de prevención y promoción de la salud, la Licenciada Sandra Fretes, integrante del Comité de Control de Infecciones, comenzó a dictar los talleres de lavado de manos destinados tanto al personal del Hospital Alvear como al público en general.

Durante la actividad, se brindaron recomendaciones prácticas para lograr una correcta higiene de manos en las actividades cotidianas, destacando la importancia de este hábito como una de las medidas más efectivas para evitar infecciones y enfermedades respiratorias o gastrointestinales.

“El lavado de manos es una acción simple, pero esencial. Enseñarlo y practicarlo ayuda a reducir significativamente los contagios dentro del hospital y también en la comunidad”, explicó la profesional.

Los talleres están abiertos a toda la comunidad y se desarrollan en las instalaciones del Hospital Alvear.

