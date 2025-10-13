¡Chats explosivos! Di María y Jorgelina contra Toti Pasman: el escándalo que sacude las redes

Una polémica futbolera que involucra a Ángel Di María, su esposa Jorgelina Cardoso y el periodista Toti Pasman ha escalado a un nivel inédito. Tras críticas públicas del conductor a los gestos de Jorgelina en los partidos de Rosario Central, el conflicto se volvió personal con respuestas picantes en redes y la revelación de chats privados en el programa Infama. Los mensajes, autorizados por Di María, muestran la furia del futbolista y su pareja, y han generado un revuelo en las redes sociales.

El origen de la pelea: críticas en vivo y respuestas públicas

Todo comenzó en el ciclo de Pasman por Carnaval Stream, donde el periodista cuestionó los «gestos y caras» de Jorgelina cuando las cámaras la enfocan durante los encuentros de Rosario Central. «No soporto cuando en las transmisiones… le pasa algo a Di María y Jorgelina dice ‘qué hijo de pu…’. Es fútbol, loca, es fútbol argentino. Bajate de la palmera, ¿quién sos vos para insultar?», disparó Pasman, comparándola con Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

La respuesta de Jorgelina no se hizo esperar en redes: «Tenés razón Tonti, ¿cómo voy a insultar en la cancha? Una locura. El agarrón del cuello es fútbol también, gracias por decírmelo. La próxima vez que me cruces, no salgas corriendo como en el aeropuerto arreglándote la corbatita, ni me pidas disculpas por joder a Ángel. No sabía que Maradona te había hecho tanto daño, ¿necesitás ayuda? Te manda saludos el Pony».

Di María también entró en el debate vía Instagram: «No puedo creer la falsedad que tenés, lo cara dura que sos. Le pediste perdón en el avión a mi mujer y a mis viejos porque no te quedó otra. Con mi mujer no, con mi familia no. Eso jamás te lo voy a permitir. La vida da vueltas, sé que te voy a cruzar. Te mando saludos plasma. Abrazo».

Los chats privados: furia contenida y amenazas

El punto álgido llegó en Infama (América TV), donde el panelista Santiago Sposato leyó mensajes privados que Di María y Jorgelina le enviaron a Pasman tras la polémica. El futbolista autorizó su difusión: «Hablé con Ángel y Jorgelina. ‘Querés saber cómo nos sentimos? Te paso los chats, pero leelos textual'», contó Sposato.

En uno de ellos, Di María escribió enojado: «No sé qué mier.. te pasa conmigo y con mi familia. Ya no te aguanto más. Me tenés podrido con todo lo que hablás y decís. ¿Qué mier.. pasa que no podés dejarnos tranquilos? ¿Por qué no vivís tu vida, loco? Mi mujer putea como el 90% de los hinchas. Dejate de joder con querer figurar siempre. Como te puse en público, ya te voy a cruzar a ver si tenés los huevos para decirme todo en la cara. Hoy me terminaste de pudrir, no tenés respeto por nada».

Y advirtió: «Terminala acá y dejá de meterte con ella y conmigo porque me voy a ir a lo legal, no jodas más a mi familia ni a mí».

Jorgelina, por su parte, fue directa: «Juan Carlos, ¿no te cansás de hablar de mí? ¿Sos o te hacés? Me enfocan, puteo en la cancha con el 99% de los mortales. ¿No tenés contenido que hablás de semejante pavada?». Sposato aclaró que Pasman respondió por privado, pero no se autorizó leerlo.

Un conflicto que no para: ¿hacia dónde va?

Esta escalada ha reavivado una rivalidad que data de tiempo atrás, con Pasman criticando habitualmente a Di María y su entorno. El escándalo, que mezcla fútbol, familia y redes sociales, ha polarizado opiniones: algunos defienden la pasión de los hinchas como Jorgelina, mientras otros ven en Pasman un crítico necesario. Por ahora, no hay respuestas públicas de Toti, pero el cruce personal deja en vilo si habrá más repercusiones, quizás en un encuentro cara a cara.

Fuente:https://www.a24.com/primiciasya/los-escandalosos-chats-angel-di-maria-y-jorgelina-cardoso-medio-del-conflicto-toti-pasman-n1486573