¡Cambio en Diputados! Tras renuncia de Espert, Benegas Lynch preside la Comisión de Presupuesto

La Cámara de Diputados vive un reordenamiento clave tras la renuncia de José Luis Espert a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El oficialismo designará este martes a Alberto «Bertie» Benegas Lynch como nuevo titular, con el respaldo del presidente Javier Milei. Su debut incluirá la interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, en medio de tensiones por el Presupuesto 2026 y otras citaciones a funcionarios.

Benegas Lynch al frente: un debut con desafíos

Benegas Lynch, libertario cercano al Gobierno, asumirá el control de esta comisión estratégica, responsable de analizar el proyecto de gastos para el próximo año. Su designación llega después del escándalo por la salida de Espert, quien pidió licencia hasta fin de mandato. El oficialismo busca estabilizar el área para avanzar en el Presupuesto post-recambio parlamentario del 10 de diciembre.

El nuevo presidente debutará coordinando la agenda: seis reuniones informativas y una para dictamen. Comienzan el martes 14 de octubre a las 15 horas, seguidas de sesiones el miércoles 15 (14 hs), martes 21 (13 hs), miércoles 22 (10 hs), martes 28 (11 hs) y miércoles 29 (10 hs). La firma de dictámenes está prevista para el 4 de noviembre a las 12. La oposición especula con llevar el proyecto al recinto el 12 de noviembre, antes de pasar al Senado.

Interpelación a Caputo: explicaciones sobre finanzas internacionales

El plenario aprobó citar a Luis Caputo para el miércoles a las 12 horas. El ministro deberá responder sobre las negociaciones con Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU., para obtener ayuda financiera. Es la primera vez desde el inicio de la gestión Milei que Caputo concurre al Congreso, ni para explicar presupuestos ni para interpelaciones previas.

El diputado Alberto Arrúa (Frente de la Concordia de Misiones) valoró la recomposición de la comisión: «Es bueno tener un Presupuesto, aunque sea una idea de hacia dónde va el Gobierno. Como oposición constructiva, aportaremos ideas para obras, salud y educación en las provincias, y veremos si resuelven el desastre actual», dijo a TN.

Otras interpelaciones y tensiones en el Ejecutivo

En el tramo final de la campaña electoral, Diputados acelera citaciones a funcionarios. El miércoles a las 14 horas se interpelará a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. También se aprobó un informe verbal del ministro de Salud, Mario Lugones, sobre audios de Diego Spagnuolo (ex ANDIS) que mencionan presuntas coimas a laboratorios.

Contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, avanza una moción de censura por la Ley de Emergencia en Discapacidad. El Gobierno la promulgó pero la suspendió vía Decreto 681/2025, alegando falta de fondos. Este martes a las 13 horas, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones debatirán la interpelación y el dictamen. Si se aprueba en ambas cámaras, Francos podría dejar el cargo. Arrúa criticó: «Es inédito: firman un decreto que pone en vigencia la ley y la suspende en el artículo 2. Francos debe explicar por qué no cumplen».

El desafuero de Estrada: postergado por la Justicia

La comisión de Asuntos Constitucionales postergó para el miércoles el debate sobre el desafuero del diputado kirchnerista Emiliano Estrada (UxP), impulsado por Silvia Lospennato y Silvana Giudici (PRO). La Justicia hizo lugar a una queja de su defensa, declarando que el pedido «no está firme» por una recusación en Casación.

Giudici cuestionó la doble vara: «Nadie actuó en el pedido de desafuero de Estrada, pendiente hace cuatro meses. La mayoría destituyente mide con distinta vara según conveniencia». Estrada respondió: «El pedido no está firme, está en Casación; no puede avanzar en la Cámara».

Este reordenamiento en Diputados refleja las tensiones entre oficialismo y oposición en un año electoral clave. Con Benegas Lynch al mando, el Presupuesto 2026 será un termómetro de la gobernabilidad, mientras las interpelaciones exponen fisuras en el Ejecutivo.

Fuente:https://tn.com.ar/politica/2025/10/13/tras-la-renuncia-de-espert-diputados-redefine-la-comision-de-presupuesto-con-benegas-lynch-como-presidente/