Luque: «Este proyecto político nace desde el territorio y pone en el centro a la gente»

El candidato a diputado nacional por el frente Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, encabezó una caminata por Lago Puelo, donde se reunió con vecinos y vecinas de toda la Comarca Andina, acompañado por militantes, referentes barriales y dirigentes de localidades como El Hoyo, Epuyén, El Maitén y Cholila. “No vamos a permitir que los avasallen. Vamos a defender la cordillera, sus bosques, su agua, su gente”.

En un mensaje profundamente emotivo y cargado de definiciones políticas, Luque destacó la necesidad de devolverle sentido y cercanía a la representación política: “Estamos haciendo una campaña de escucha real, cara a cara, pueblo por pueblo, entendiendo lo que está pasando en cada rincón de nuestra provincia, que es hermosa pero está siendo empobrecida por decisiones que se toman lejos de acá y sin conocer nuestra realidad”, señaló.

Durante su intervención, apuntó directamente contra las políticas del gobierno nacional y el provincial, y aseguró que el Congreso debe convertirse en un dique de contención para frenar “el ajuste, la entrega de nuestros recursos y la deshumanización del Estado”.

“Me avergüenza este presidente que tenemos. Me avergüenza que represente a la Argentina mientras nuestros jubilados deben elegir entre comprar medicamentos o comida, mientras se les da la espalda a las personas con discapacidad y se vacía la salud y la educación pública”, expresó con firmeza.

También reivindicó la unidad lograda dentro del peronismo tras las PASO y el trabajo territorial que viene fortaleciendo a Unidos Podemos en toda la provincia. “Nos querían ver divididos, nos subestimaron, pero hoy estamos más unidos, más fuertes y con una propuesta real, con equipo, con convicciones y con coraje para defender a nuestra provincia desde el Congreso”, subrayó.

En un mensaje especial a los vecinos y vecinas de la Comarca Andina, Luque se comprometió a impulsar desde el Congreso un proyecto federal que defienda el ambiente, la producción regional, el turismo y las economías locales.

“Este es un territorio con identidad, con historia, con un pueblo que ha resistido y que no quiere ser zona de sacrificio. Por eso, no vamos a permitir que los avasallen. Vamos a defender la cordillera, sus bosques, su agua, su gente”.

La caminata finalizó con un sentido agradecimiento a la militancia de la Comarca, destacando el compromiso de los equipos locales y el ejemplo de organización que vienen construyendo desde el territorio.

“Este proyecto se construye con ustedes, con cada vecino y vecina que no baja los brazos. La Comarca Andina está marcando el camino de cómo se pelea con dignidad, con alegría y con esperanza”, cerró Luque, visiblemente emocionado.