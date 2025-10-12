Domingo templado y ventoso con cielo parcialmente nublado

Comodoro Rivadavia amaneció este domingo 12 de octubre con una temperatura de 15,5°C, cielo mayormente nublado, humedad del 39 %, presión de 1006.2 hPa y vientos del oeste a 45 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El sol salió a las 06:40 y se pondrá a las 19:54, marcando un día con buenas condiciones generales, aunque con vientos moderados a fuertes durante la jornada.
Pronóstico para este domingo
Mañana: cielo parcialmente nublado, temperatura cercana a 11°C, sin probabilidad de lluvias.
Tarde: parcialmente nublado, máxima prevista de 20°C, viento del oeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 78 km/h.
Noche: mayormente nublado, temperatura en descenso hacia 14°C, con ráfagas entre 60 y 69 km/h.
Pronóstico extendido
-
Lunes: mínima 12°C / máxima 18°C
-
Martes: mínima 12°C / máxima 16°C
-
Miércoles: mínima 13°C / máxima 18°C
-
Jueves: mínima 8°C / máxima 14°C
-
Viernes: mínima 9°C / máxima 12°C
-
Sábado: mínima 8°C / máxima 11°C