Discutieron por la venta de un auto y terminó detenido por golpear al comprador

Personal de la Comisaría Primera de Comodoro Rivadavia intervino este sábado 11 de octubre, alrededor de las 12:00 horas, en un conflicto en la vía pública que culminó con la detención de un hombre y el secuestro de un vehículo.

Según el informe policial, el hecho se produjo a raíz de una discusión por la compra y venta de rodados. La víctima, identificada como L. E. A. Q., denunció haber sido golpeada por el presunto comprador, identificado como T. E. D., quien le causó lesiones leves en el cuello.

El conflicto

De acuerdo con la denuncia, el incidente se originó cuando el denunciante descubrió que el vehículo Toyota Corolla que pretendía adquirir estaba prendado, por lo que decidió desistir del negocio. En ese momento, el otro involucrado se tornó agresivo y lo atacó físicamente.

Durante la intervención, el personal policial constató que entre las pertenencias del detenido se encontraba la billetera y documentación de la víctima. Además, en el interior del Toyota Corolla, un familiar del aprehendido se había encerrado junto a dos menores de edad para impedir la restitución del rodado.

Tras varios minutos de mediación, las personas descendieron del vehículo y fueron asistidas por personal del Servicio de Protección de Derechos y una ambulancia, que verificó el estado de salud de los menores.

El detenido fue trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF). Se dio intervención a la Oficina Judicial y se aguardó la llegada de una grúa de Tránsito para el secuestro del rodado.

El vehículo fue finalmente ubicado en Rivadavia y Kennedy, quedando bajo secuestro judicial mientras continúa la investigación por robo, tentativa de estafa y lesiones leves.