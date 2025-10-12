Autoridades municipales y provinciales se reunieron con vecinalistas de zona sur para abordar temas de seguridad

Del encuentro participaron el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Bohe; el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; la diputada nacional Ana Clara Romero; el diputado provincial Emanuel Fernández; el jefe de la Unidad Regional, Lucas Cocha; y representantes de distintas asociaciones vecinales del sector.

El secretario Sergio Bohe destacó la importancia de la articulación entre los distintos niveles del Estado y la comunidad, afirmando que “como conclusión, es muy bueno que el ministro de Seguridad se apersone como así también seguir este proceso colaborativo del Municipio. Seguimos teniendo una dotación policial exigua respecto al tamaño que tiene Comodoro y de su población. Tenemos un incremento de delito diario que tiene mucho que ver con las condiciones económicas y sociales que se van agravando en la ciudad. Por eso es bueno juntarse con los vecinos, redoblando los compromisos para acompañar a nuestra fuerza policial”, señaló.

Por su parte, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, valoró el espacio de diálogo impulsado por el Ministerio de Seguridad. “La invitación fue por parte del ministro, teniendo en cuenta la congregación de varias vecinales. El aspecto principal fueron planteos sobre seguridad, y teniendo la consigna precisa del intendente de colaborar y participar en la seguridad ciudadana, nos acercamos abordar la situación de primera mano”, expresó.

En esa línea, Gómez subrayó que “se concluyó que el mejor aporte que puede hacer el vecino es mantener informado a las autoridades, porque en algo todos estamos de acuerdo: la seguridad la construimos entre todos. No solo la Policía de la Provincia, sino también nosotros como autoridades municipales, recepcionando los planteos y haciendo llegar las inquietudes para buscar soluciones, y los vecinos”.

Finalmente, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, remarcó el valor de este tipo de encuentros para profundizar el vínculo con la comunidad, destacando que “estas reuniones nos sirven para nutrirnos de información de primera mano. Sabemos en general cómo está la problemática, pero también necesitamos saber en lo particular. Cada sector barrial tiene sus particularidades en cuanto a las características del delito. La comunicación más fluida te da rapidez en el aviso y en la intervención. El recurso hay que tratar de utilizarlo de la mejor manera posible”, sostuvo.