Romero celebró la decisión de Diputados con los fueros de Espert

La diputada nacional por Chubut, Ana Clara Romero, destacó la decisión adoptada en la Cámara de Diputados de la Nación, que autorizó las medidas judiciales solicitadas por el juez federal de San Isidro en el marco de la investigación contra el diputado José Luis Espert.

Romero explicó que esta decisión representa “un paso necesario para garantizar que la justicia pueda actuar con independencia y sin obstáculos”, y remarcó que “los fueros no pueden transformarse en un escudo que proteja a los funcionarios públicos del accionar de la Justicia”.

“Cumplimos con nuestra responsabilidad institucional al permitir que la Justicia avance. Los fueros deben ser una herramienta de resguardo frente a persecuciones políticas, pero no un privilegio que otorgue impunidad. Quienes representamos al pueblo tenemos que dar el ejemplo y someternos, como cualquier ciudadano, a la ley”, expresó.

Transparencia y compromiso con los chubutenses

Romero subrayó que esta postura es coherente con la línea de trabajo que impulsa desde su banca: promover una política más transparente, responsable y cercana a la gente.

“Defender la transparencia, la igualdad ante la ley y la responsabilidad institucional es fundamental para recuperar la confianza de la sociedad. En Chubut, lo vivimos a diario: los vecinos reclaman una dirigencia que rinda cuentas, que cumpla con la palabra y que trabaje para construir oportunidades reales de desarrollo y futuro”,agregó.

La diputada también hizo referencia a las situaciones ocurridas en el ámbito provincial, donde el uso indebido de fueros o privilegios políticos ha generado malestar y desconfianza entre la ciudadanía.

“En Chubut necesitamos que los funcionarios comprendan que los fueros no son una ventaja personal que ya no tienen ninguna razón de ser. Sobre todo cuando se utilizan para evadir responsabilidades o frenar investigaciones, se debilita la democracia y se hiere la credibilidad de nuestras instituciones”*, enfatizó.

Instituciones fuertes y justicia independiente

Romero sostuvo que una República sólida se construye sobre la base de instituciones fuertes, transparentes y comprometidas con la igualdad ante la ley.

“El verdadero cambio se logra cuando todos —desde el primer funcionario hasta el último ciudadano— entendemos que no puede haber excepciones ante la justicia. Cumplir con la palabra, actuar con responsabilidad y defender la institucionalidad es lo que nos permitirá construir el futuro que merecemos los chubutenses y todos los argentinos”, concluyó.