domingo, octubre 12
Deportivas

Comodoro se prepara para la tercera edición de New Balance 21K

Será el domingo 12 de octubre, desde las 8 de la mañana, con largada en la Costanera local.
Comodoro Rivadavia volverá a ser protagonista del calendario nacional del running con la tercera edición del Medio Maratón New Balance 21K, que se correrá el domingo 12 de octubre de 2025, a partir de las 8:00 horas, con largada en la Costanera céntrica, frente al mar.

El evento forma parte del circuito New Balance Race Series, una de las competencias más reconocidas del país, que recorre distintas ciudades argentinas convocando a corredores profesionales y aficionados en un mismo espíritu deportivo.

Con distancias de 5K, 10K y 21K, la carrera promete una experiencia única frente al paisaje costero de la ciudad, combinando desafío físico, belleza natural y el característico viento patagónico que pone a prueba la resistencia de cada participante.

Los corredores recibieron este sábado  un kit oficial de la marca, con remera técnica, dorsal y obsequios, además de una medalla finisher al completar el recorrido. La organización también confirmó que habrá cobertura fotográfica, música en vivo, animación y puestos de hidratación distribuidos a lo largo del circuito.

