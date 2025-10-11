Macharashvili: “Estamos gestionando en conjunto la reapertura de la Ruta Provincial N° 1”

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, participó del acto oficial por el 125° aniversario de la localidad de Camarones. Acompañó a la comunidad en una jornada de celebración y reafirmó el trabajo conjunto para potenciar el desarrollo regional, fortaleciendo la integración entre localidades chubutenses.

El acto se llevó a cabo este sábado con la presencia de la intendente de Camarones, Claudia Loyola; diputados provinciales; ministros y autoridades del gobierno provincial; intendentes y jefes comunales de distintas comunas y ciudades; representantes de instituciones locales, fuerzas de seguridad y vecinos. Durante la ceremonia, Macharashvili entregó una placa conmemorativa en nombre del Municipio de Comodoro Rivadavia, destacando los lazos de cooperación y cercanía entre ambas localidades.

En el marco del aniversario, se firmaron actas compromiso entre Provincia y el Municipio de Camarones, que incluyen la construcción de cordones cuneta; la continuidad del servicio del visitante y tareas de mantenimiento en el área natural protegida Cabo Dos Bahías; la readecuación de las instalaciones de gas de la Escuela Secundaria Técnica N°721 “Caleta Horno”; la construcción de nuevas viviendas; y la entrega de equipamiento destinado a la Planta de Reciclado y al mantenimiento de espacios públicos.

Fundada el 10 de octubre de 1900, Camarones creció con la fuerza de sus pioneros y la identidad del mar que la rodea. Su historia está marcada por la pesca, el trabajo comunitario y el espíritu solidario de su gente. A 125 años de su fundación, la localidad celebra su historia y se proyecta hacia el futuro con una mirada de desarrollo y arraigo.

El intendente Othar Macharashvili compartió junto a la intendente el emotivo acto, espacio en el que puso en valor “el recibimiento de la localidad y la importancia de mantener los lazos unificados para el desarrollo y la hermandad de las comunidades chubutenses”, destacó.

Al mismo tiempo, ponderó el crecimiento de Camarones, al indicar que “como parte de la ruta azul, es necesario trabajar mancomunadamente por la reapertura de la ruta N°1 que une el tramo de dicha localidad y Comodoro. Este es uno de los principales temas que tratamos con el ministro de Turismo provincial, y en el que haremos especial énfasis para la diversificación económica, y por ende, turística de nuestras comunidades”.

*“Camarones está de fiesta, y seguimos creciendo con el esfuerzo de nuestra gente”*

Por su parte, la intendente de Camarones, Claudia Loyola, celebró el acompañamiento de las autoridades provinciales y municipales, al expresar que “soy bendecida y agradecida todos los días con los camaronenses porque son quienes han decidido que por tercera gestión esté aquí. Trabajar fue mi único objetivo, e instalar día a día a Camarones en este gran mapa chubutense”.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto y el compromiso de todos los sectores, ponderando el trabajo con “los intendentes y también con los ministros. Sé que su trabajo es llevar respuestas a los intendentes. A veces se puede, otras no, pero con Camarones tienen afinidad”. Al tiempo que agradeció “al equipo humano del municipio, mujeres y hombres que trabajan para que este aniversario sea una fiesta maravillosa. Disfruten el día, repliquen que Camarones es una hermosa localidad que pueden venir a conocer y disfrutar, a través de la Ruta Provincial N°1, la Ruta Azul”.