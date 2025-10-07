Close Menu
martes, octubre 7
Prefectura Naval abrió la inscripción para los Cursos Habilitantes de la Marina Mercante en Comodoro Rivadavia

Desde el 6 de octubre y hasta el 14 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para las capacitaciones que permiten obtener la Libreta de Embarco.
La Prefectura Naval Argentina informó que desde el 6 de octubre ya se encuentran abiertas las inscripciones para los Cursos Habilitantes que permiten obtener la Libreta de Embarco y desempeñarse en la Marina Mercante.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 14 de noviembre del corriente año, en las siguientes especialidades:

  • Marinero (duración de ocho meses)

  • Auxiliar de Máquinas Navales (duración de ocho meses)

  • Empleos con requisitos de capacitación: cocineros, camareros y enfermeros (duración de cuatro meses).
    En estos últimos casos, los aspirantes deberán presentar certificados que acrediten idoneidad o experiencia laboral mínima de un año en la especialidad correspondiente.

Requisitos generales de ingreso

  • Tener 18 años cumplidos al 31 de diciembre de 2025.

  • Poseer estudios secundarios completos y aprobados.

  • Aprobar los exámenes intelectuales, de natación y remo.

  • No contar con antecedentes profesionales desfavorables.

  • En los casos de empleos sin requisitos de capacitación, deberán presentar certificación de idoneidad o experiencia laboral comprobable.

Las inscripciones corresponden al Ciclo Lectivo 2026, y los cursos serán dictados por la Escuela de Formación y Capacitación para el Personal Embarcado de la Marina Mercante (EFOCAPEMM), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Para consultas, los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, de 07:00 a 14:00 horas, a la Prefectura Comodoro Rivadavia, ubicada en Máximo Abásolo Nº 951 (ingreso por Av. Costanera Prof. Luis Mora). También se puede solicitar información por WhatsApp al 297-4339672 o al correo electrónico [email protected].


