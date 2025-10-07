¡Confirmado! Filtran la primera foto de Wanda Nara y Martín Migueles juntos y abrazados

Wanda Nara confirma romance con Martín Migueles: pasean de la mano en Nordelta y no se ocultan más

La mediática Wanda Nara generó revuelo en las redes sociales este fin de semana al ser vista caminando de la mano con su nuevo novio, Martín Migueles, en un centro comercial de Nordelta. Las imágenes, que muestran a la pareja muy cariñosa y abrazados, circulan ampliamente y marcan un nuevo capítulo en la vida sentimental de la empresaria, apenas semanas después de iniciar su relación.

Este avistamiento público confirma lo que ya se rumoreaba: Wanda y Martín ya no esconden su romance. La salida familiar, en la que también participó una de las hijas de la conductora, fue capturada por testigos y compartida por periodistas del mundo del espectáculo, alimentando el interés de sus seguidores.

Un romance que avanza a paso firme

Ángel de Brito, uno de los periodistas más seguidos en el ámbito farandulero, fue el primero en publicar una imagen de la pareja tomada del brazo. «Estaban juntos caminando por el centro de Nordelta», detalló Gustavo Méndez durante el programa Mujeres Argentinas (eltrece). Y agregó: «Ya no se ocultan». Esta declaración resalta cómo el vínculo ha evolucionado de encuentros discretos a salidas abiertas.

Méndez recordó otras apariciones recientes de la pareja. «Habían hecho un asado con Maxi López. La acompañó a los Martín Fierro y se quedó en los cuartos del hotel 5 estrellas de Puerto Madero», explicó. Estos momentos muestran que Martín se integra no solo en la vida romántica de Wanda, sino también en su círculo social y familiar, incluyendo a su exesposo.

El gesto romántico que no pasó desapercibido fue el regalo de Martín por el Día de la Primavera. A través de sus redes sociales, Wanda compartió fotos de flores amarillas enviadas no solo a ella, sino a todas las mujeres de su familia. El detalle, acompañado de la letra «M», enterneció a sus seguidores y generó miles de interacciones en Instagram.

Cómo nació el vínculo entre Wanda y Martín

El romance comenzó en Nordelta, el exclusivo barrio donde ambos son vecinos en la zona Yacht. Wanda ha contado que todo inició con gestos de amistad: Martín organizaba asados y eventos casuales que los acercaron. Tras su separación definitiva de L-Gante, la relación tomó un rumbo más serio.

En los últimos meses, Migueles ha acompañado a Wanda en viajes laborales y salidas familiares. Un ejemplo claro es el asado reciente en Nordelta, donde se reunieron los tres hijos que Wanda tuvo con Maxi López, sus dos hijas menores de la relación con Mauro Icardi, su hermana Zaira Nara y su padre, Andrés Nara. Este encuentro familiar subraya la buena onda entre todos los involucrados.

Maxi López, al ser consultado sobre Martín, respondió con elogios. «El otro día estuvimos comiendo un asado en casa de él. Cocinó, nos abrió la puerta a mí, a los chicos, así que es un copado. Se portó superbien con nosotros y con los chicos, así que yo me quedo con eso», dijo el futbolista, mostrando apoyo a la nueva pareja de su ex.

De la amistad al amor: una historia vecinal

Wanda y Martín comparten un estilo de vida similar en Nordelta, un barrio conocido por su privacidad y lujo. La empresaria, que ha pasado por altos y bajos en su vida personal –incluyendo su mediático divorcio de Icardi–, parece haber encontrado estabilidad con Migueles, un empresario discreto que prefiere mantenerse alejado de los flashes.

Las redes sociales han sido testigo de esta evolución. Desde fotos de salidas casuales hasta publicaciones románticas, Wanda ha sido abierta sobre su felicidad actual. «Es alguien que me hace sentir bien y respeta a mi familia», habría confidenciado a cercanos, según fuentes del entorno.

Este nuevo capítulo llega en un momento de cambios para Wanda, quien equilibra su carrera como conductora y empresaria con su rol de madre. Mientras tanto, los fans especulan sobre el futuro de la pareja, pero por ahora, lo que se ve es una relación sólida y sin presiones.

El mundo del espectáculo sigue atento a cada movimiento de Wanda, cuya vida siempre genera titulares. Con Martín a su lado, parece que el foco ahora está en momentos positivos y familiares, lejos de los dramas pasados.

