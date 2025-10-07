Tragedia en Brasil: Músico muere al volver de su luna de miel cuando un árbol en llamas cayó sobre su auto

Tragedia en Brasil: Músico de 34 años muere al volver de luna de miel cuando un árbol en llamas cae sobre su auto

La comunidad de Taquaritinga y el mundo de la música en San Pablo, Brasil, están de luto por la muerte de Raphael Bellarmino, un músico de 34 años que falleció en un accidente trágico el domingo al regresar de su luna de miel. Un enorme árbol en llamas se partió y cayó sobre el auto en el que viajaba con su esposa, Nathielly Araújo, quien resultó herida con politraumatismos y quemaduras.

El suceso conmocionó a familiares, amigos y alumnos del artista, quien acababa de casarse hacía apenas diez días. La pareja, oriunda de Taquaritinga, volvía del balneario de Guarujá, en la costa de San Pablo, cuando ocurrió la desgracia. Autoridades y testigos describen el incidente como imprevisible y devastador, que no solo cobró una vida, sino que interrumpió una historia de amor que apenas comenzaba.

El accidente que cortó una vida joven

El accidente tuvo lugar alrededor de las 17 horas en el kilómetro 264 de la autopista Washington Luís (SP-310), cerca de Araraquara. Según la concesionaria Econoroeste, equipos de emergencia combatían un incendio en la zona y señalizaban el área cuando un gran árbol, envuelto en llamas, se rompió y cayó sobre ambos carriles de la ruta.

Raphael murió en el acto debido al impacto, mientras que Nathielly fue rescatada y trasladada a un hospital cercano para recibir atención por sus lesiones. La autopista quedó bloqueada por completo, generando hasta 7 kilómetros de congestión vehicular. Una de las manos se liberó después de las 18 horas, y la normalidad regresó recién el lunes por la mañana, una vez removido el árbol y limpiada la zona.

Familiares confirmaron a medios locales como g1 que la pareja disfrutaba de sus primeros días como esposos en Guarujá, un destino turístico popular en la costa paulista. «Era un viaje soñado, lleno de planes para el futuro», relataron, destacando el dolor de una pérdida tan repentina.

Un casamiento inolvidable marcado por la música

Raphael no solo era un talentoso músico, sino que integró su pasión en el día más importante de su vida. En su boda, celebrada hace diez días, él mismo interpretó la marcha nupcial y la canción «If I Ain’t Got You» de Alicia Keys, creando un momento emotivo para Nathielly y los invitados.

Denise Scaramboni, dueña de la escuela de música donde Raphael daba clases, recordó la preparación de ese instante especial. «Era algo que él quería con todo el corazón, lo comentaba siempre. Tocó de manera hermosa para recibir a Nathielly, con la marcha nupcial y una canción muy especial para ellos. Fue un momento de puro amor y emoción, y la música estaba en cada detalle de su vida», contó Scaramboni al g1, con la voz quebrada por el dolor.

Este gesto no solo reflejaba su talento, sino su dedicación a hacer de los momentos cotidianos algo mágico. Raphael, quien se había casado en una ceremonia íntima, soñaba con una vida juntos llena de melodías y proyectos compartidos.

Un legado de pasión que inspira a todos

Desde niño, Raphael Bellarmino se dedicó a la música. En los últimos dos años, se destacó como profesor de piano y teclado en el estudio de Denise Scaramboni, donde dejó una huella imborrable en sus alumnos.

«Era una persona muy responsable, querido como amigo y profesional. Tenía un carisma y un amor por la música que contagiaba a cada uno de sus estudiantes», describió Scaramboni, emocionada. Rafael Scaramboni Muniz, uno de sus alumnos de 13 años, lo recordó con cariño: «Siempre fue un profe muy copado, se comportaba como un amigo. Nos preguntaba si entendíamos todo y elegía canciones que nos gustaban para enseñarnos. Siempre nos impulsaba a aprender».

Colegas como el músico y profesor Fabio Pelegrini también destacaron su generosidad: «Era un tipo muy amable, siempre dispuesto a ayudar, incluso a nosotros, sus compañeros. Nos va a costar mucho asimilar esto. Era esencial para todos».

El adiós a un ser querido

El cuerpo de Raphael será velado y despedido este martes en Taquaritinga, su ciudad natal. Amigos, familiares y alumnos se reunirán para rendirle un último homenaje, celebrando su vida corta pero llena de pasión y bondad.

Mientras Nathielly se recupera en el hospital, la comunidad musical de San Pablo planea tributos en su honor, como conciertos benéficos para apoyar a la familia. Este trágico suceso recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento, especialmente aquellos teñidos de amor y arte.

La investigación sobre el incendio y la caída del árbol continúa, con autoridades revisando si hubo negligencia en el mantenimiento de la autopista. Por ahora, el foco está en el apoyo a los afectados y en mantener vivo el legado de Raphael.

