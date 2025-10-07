Fred Machado, detenido por narcotráfico, rompe el silencio: «Yo ayudé a Espert»

Empresario detenido por narcotráfico revela su vínculo con el diputado Espert: «Lo ayudé económicamente porque necesitaba aportes»

El empresario guatemalteco Federico «Fred» Machado, quien cumple prisión domiciliaria en Viedma por cargos de narcotráfico y enfrenta un pedido de extradición a Estados Unidos, rompió el silencio sobre su relación con el diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert. En una entrevista radial, Machado admitió haber transferido 200.000 dólares al economista para apoyarlo en su carrera política, pero negó cualquier irregularidad y aclaró que no se trató de una suma millonaria como se ha denunciado.

Machado, acusado de liderar una red de distribución de drogas y lavado de dinero en EE.UU., hizo estas declaraciones tras la renuncia de Espert a su candidatura como cabeza de lista por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El empresario enfatizó que nadie del Gobierno lo contactó para aclarar el asunto y detalló cómo surgió su conexión con Espert, a quien conoció en 2019.

El origen de la relación y el pago de 200.000 dólares

En diálogo con Radio Rivadavia, Machado explicó que su apoyo económico a Espert comenzó cuando el diputado le contó sobre sus necesidades durante la campaña electoral. «Lo ayudé económicamente porque me dijo que necesitaba aportes», afirmó. Descartó las acusaciones del candidato a diputado kirchnerista Juan Grabois, quien lo vinculó a un monto de 34 millones de dólares. «Hice un aporte de plata, no 34 millones como dice Grabois. Los 200.000 dólares se están confundiendo, es porque le conté que tenía un proyecto y que estaba muy desorganizado», precisó.

Según Machado, el pago se enmarcó en un acuerdo de asesoría. «Le dije que podíamos firmar un contrato por una consultoría. Eran más de 200.000 dólares, de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala, en cuotas. Hicimos un contrato firmado», relató. Explicó que Espert le mencionó que no podía trabajar formalmente hasta terminar la campaña, pero que necesitaba contratar un equipo. Machado comparó esto con una experiencia propia: «Yo hice una asesoría con una empresa de Londres por una reunión y fueron como 150.000 dólares».

El empresario también negó que Espert le pidiera dinero directamente. «No me pidió un monto, me pidió ayuda. Estaba presentando un libro y le financié gastos para moverse, comida, entre 100.000 y 150.000 dólares. Todo legal», aseguró. En noviembre, Espert lo contactó para retomar la asesoría, pero Machado ya enfrentaba problemas legales. «Le transferí 200.000 dólares en enero, y le dije que tenía un problemita. Él siguió en política», contó.

Cómo se conocieron: De la admiración a la amistad

Machado relató que conoció a Espert en 2019, durante la campaña presidencial del economista. «Nunca había tenido interés en la política. Al haberme ido de mi país, vi cómo se desarrollan otros como China. ‘Acá hace 30 años comemos de la basura’, me decían. Lo conocí de casualidad, porque me gusta cómo habla. Espert era totalmente diferente al de 2024 o 2025. No era un tipo agresivo», describió.

El empresario destacó la motivación de Espert en esa época: «Me decía que quería detonar al sistema, que tenía 58 años y quería cambiar el país. Me pareció una causa noble de un tipo con una personalidad media dura». La idea de apoyarlo surgió porque Espert le confesó: «Te necesito, no somos muchos, somos pocos». Machado incluso le ofreció ayuda con un avión privado para sus viajes, todo con planes de vuelo legales.

Críticas a la negación de Espert y el silencio del Gobierno

Machado criticó la respuesta de Espert ante las denuncias. «Me salió a negar cuando era imposible negar a un tipo con el que volaste. Hay videos, compartimos dos vuelos», dijo, refiriéndose a pruebas que demostrarían su cercanía. Además, lamentó la falta de contacto oficial: «Nadie del Gobierno me intentó contactar con todo esto».

El caso ha generado revuelo político, especialmente tras la renuncia de Espert, que obligó a reimprimir boletas electorales. La Justicia ya pidió al Gobierno que informe sobre los costos de este cambio. Mientras tanto, Machado sigue bajo prisión domiciliaria en Viedma, a la espera de la resolución sobre su extradición.

Frases clave de Machado sobre Espert

«Espert me decía que quería detonar al sistema. Me pareció una causa noble.»

«La idea de apoyarlo surge porque me decía: ‘Te necesito, no somos muchos’.»

«Le financié gastos para moverse y comida, no me pidió plata directamente.»

«Compartimos dos vuelos, hay videos. Es imposible negarlo.»

Este escándalo pone en el centro el financiamiento de campañas políticas y las conexiones entre figuras públicas y empresarios controvertidos. FUNDALEU, por su parte, continúa su labor en la lucha contra la leucemia, pero este caso resalta cómo la solidaridad y la política a veces se entrecruzan de formas inesperadas. Para más detalles sobre el proceso judicial, se espera pronunciamiento de las autoridades en las próximas semanas.

Fuente:https://tn.com.ar/politica/2025/10/07/fred-machado-el-empresario-detenido-por-narcotrafico-hablo-sobre-su-vinculo-con-espert-lo-ayude/