Famosos se ponen el delantal por los niños con cáncer en emotiva gala de Fundaleu

Famosos se convierten en meseros solidarios para combatir la leucemia en la gala de FUNDALEU

Buenos Aires, 7 de octubre de 2025 – 09:24 hs

(Foto principal: Los famosos se pusieron el delantal para ayudar a la lucha contra la leucemia – Crédito: Movilpress)

En un ambiente lleno de glamour y solidaridad, celebridades del espectáculo, empresarios y políticos se unieron este lunes en la tradicional gala «Famosos por la Vida 2025» de la Fundación para la Lucha contra la Leucemia (FUNDALEU). El evento, que celebra su 26° aniversario, reunió a cientos de personas con el objetivo de recaudar fondos para la investigación y el tratamiento de la leucemia y otros cánceres de la sangre.

Por un día, las estrellas del showbiz dejaron atrás los reflectores y se pusieron delantales y guantes para servir mesas como «celebrity waiters». Esta iniciativa no solo genera fondos, sino que también visibiliza la importancia de apoyar a los pacientes con estas enfermedades. La gala combinó diversión, emoción y compromiso social, demostrando que la solidaridad puede cambiar vidas.

Entre las figuras destacadas que participaron como meseros voluntarios estuvieron Susana Giménez y Mirtha Legrand, dos íconos de la televisión argentina que no faltan a esta cita anual. También se sumaron Facundo Arana, conocido por su compromiso con causas sociales; Juana Viale; el diseñador Benito Fernández; el exfutbolista Leonardo Ponzio; el conductor Iván de Pineda; el chef Donato de Santis; y el bailarín Hernán Piquín, entre otros. Cada uno de ellos atendió a los invitados con platos en mano, creando momentos inolvidables y llenos de calidez.

(Foto: Mirtha Legrand estuvo presente en la gala – Crédito: Movilpress)

(Foto: Juana Viale fue una de las meseras solidarias – Crédito: Movilpress)

Como en ediciones anteriores, la noche incluyó una subasta solidaria de joyas donadas por artistas y empresas. Todos los fondos recaudados se destinan directamente a los programas de FUNDALEU, que incluyen investigación científica, tratamientos médicos y apoyo emocional a pacientes y sus familias. Este tipo de actividades ha permitido a la fundación avanzar en la lucha contra enfermedades que afectan a miles de personas en Argentina.

Un anuncio que marca el futuro de la medicina

La edición 2025 tuvo un toque especial: en el marco de su 70° aniversario, FUNDALEU presentó el proyecto de un nuevo centro médico que revolucionará la atención oncohematológica en el país. Este edificio moderno duplicará la capacidad de la institución y unificará sus tres sedes actuales en un solo lugar.

El nuevo centro tendrá nueve pisos y más de 4.400 metros cuadrados. Contará con tecnología de última generación, como laboratorios de genética, citometría y secuenciación genómica, que permitirán diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados. Además, ampliará el área de internación en un 30%, duplicará los consultorios externos para reducir esperas y contará con un Hospital de Día más grande para tratamientos ambulatorios. También incluirá un centro de hemoterapia y donación de sangre, esencial para salvar vidas.

(Imagen: Modelo del nuevo edificio de FUNDALEU, con 4.400 m² – Crédito: FUNDALEU)

«Este proyecto representa el futuro de la medicina y nuestro compromiso inquebrantable con la vida. Cada donación nos acerca más a ofrecer atención de excelencia y esperanza a miles de pacientes», afirmaron representantes de la fundación durante el evento. La construcción se financiará gracias a aportes de empresas, donantes privados y recaudaciones de galas como esta.

FUNDALEU, fundada por el doctor Alfredo Pavlovsky –pionero en la investigación de la leucemia en Argentina–, reafirma su misión de unir ciencia y humanidad. Con más de siete décadas de trayectoria, la institución no solo trata enfermedades, sino que acompaña a las personas en su batalla diaria. Eventos como «Famosos por la Vida» muestran que, cuando la sociedad se une, la solidaridad puede ser tan poderosa como cualquier avance médico.

Para más información sobre cómo colaborar, visita el sitio web de FUNDALEU o participa en sus próximas iniciativas. Juntos, podemos seguir construyendo un futuro sin leucemia.

Fuente:https://tn.com.ar/salud/bienestar/2025/10/07/los-famosos-se-pusieron-el-delantal-por-una-buena-causa-asi-fue-la-gala-solidaria-de-fundaleu-2025/