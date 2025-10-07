Separan de su cargo al exjefe de la Comisaría de Sarmiento por irregularidades en el retiro de bienes

La Jefatura de la Unidad Regional de Sarmiento informó que, tras una auditoría interna, se constató que el exjefe de la Comisaría Sarmiento retiró de manera irregular bienes muebles que se encontraban depositados en la dependencia y que eran propiedad de personas detenidas que en su momento cumplieron medidas de coerción en el lugar.

Ante esta situación, y siguiendo las directivas de la Jefatura de Policía, se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Sarmiento, lo que derivó en la realización de diligencias de allanamiento en las que se secuestraron elementos de interés para la causa.

La autoridad policial dispuso el inicio de actuaciones administrativas, el desplazamiento inmediato del funcionario involucrado y su pase a disponibilidad preventiva, mientras se lleva adelante la investigación judicial y disciplinaria correspondiente.

“Una vez más, la institución demuestra que ante irregularidades denunciadas, actúa con firmeza y se autodepura”, expresaron desde la conducción policial, reafirmando el compromiso con la transparencia y la integridad institucional.



