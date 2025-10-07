Concentración por genocidio en Palestina en Comodoro Rivadavia

Dos años de operaciones de combate provocaron destrucciones en un 90 por ciento de la infraestructura de la Granja de Gaza, la vida normal de hecho es imposible allí, dijo a Sputnik este martes el portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Adnan Abu Hasna.

«La guerra destruyó totalmente o en parte más del 90 por ciento de la Franja de Gaza, allí de hecho no ha quedado infraestructura. No hay agua, luz ni sistemas de alcantarillado», explicó.

«En la Franja reina el hambre, sobre todo en la ciudad de Gaza, donde la están sufriendo medio millón de personas. Centenares de miles de habitantes se vieron obligados a mudarse a la parte meridional de la Franja», agregó.

La última escalada del conflicto en la Franja de Gaza sucedió después de que miles de palestinos liderados por el movimiento Hamás atacaran el 7 de octubre de 2023 el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, dejando cerca de 5.500 heridos, y tomando a 251 rehenes.

La cifra de los gazatíes muertos desde entonces a causa de los ataques israelíes supera los 66.280, la mayoría son civiles, según el Ministerio de Salud del enclave. Israel también impuso un bloque total de la Franja, cesaron los suministros de agua, luz, combustible, alimentos y fármacos.

El ministro de Economía de la Autoridad Nacional Palestina, Mohamed al Amour, dijo a Sputnik que se necesitarán más de 50.000 millones de dólares para reconstruir la Franja de Gaza. Según la parte palestina, un 90 por ciento de sus habitantes no tienen empleo a causa del conflicto. (Sputnik)