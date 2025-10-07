Justicia argentina rechaza intento de citar por la fuerza a funcionarios por caso $Libra

Un juez federal de Argentina rehusó el pedido de una comisión de la Cámara de Diputados para obligar a que funcionarios del Gobierno de Javier Milei comparezcan con la asistencia de la fuerza pública para dar explicaciones sobre $Libra, criptomoneda difundida por el mandatario y que causó pérdidas millonarias a miles de inversores.

«El juez negó el pedido de la comisión investigadora para citar por la fuerza pública a funcionarios del Gobierno», informaron fuentes judiciales a las que accedió la Agencia Sputnik.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi declaró «improcedente» el pedido presentado por la Comisión investigadora sobre $Libra de la Cámara de Diputados para que se arbitren los medios a fin de que comparezca por la fuerza el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y otros funcionarios del Ejecutivo.

En su resolución, el magistrado se pronunció en línea con la postura del fiscal del caso, Eduardo Taiano, que también consideró improcedente la intervención del poder judicial en las citaciones del Congreso, y señaló además de carecía «de competencia» para dictar una orden en ese sentido.

Martínez de Giorgi también rechazó la solicitud de la comisión investigadora que requería la comparecencia del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paulo Starc, y del presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, para que prestasen declaración testimonial.

Todos ellos habían sido convocados por la comisión de la Cámara de Diputados, pero no se presentaron.

Melik se habría negado a recibir la notificación que le conminaba a presentarse a declarar, y el oficial notificador habría fijado la citación en la puerta de su despacho, según señalaron desde los tribunales.

El titular de la OA, en tanto, se presentó ante el juez y dijo que «resultaba inexacto que se lo hubiera notificado de su comparecencia ante el cuerpo legislativo en dos oportunidades, así como también que hubiera dejado de asistir de manera injustificada».

Agregó que no recibió la citación de manera personal «por cuestiones laborales», y que su citación era improcedente, porque fue denunciado en una causa penal sobre la criptomoneda y podría autoincriminarse.

El titular de la OA fue denunciado a principios de julio por legisladores de un partido minoritario Coalición Cívica, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento, tras haber exonerado a Milei de toda responsabilidad vinculada al lanzamiento y al colapso del activo digital.

El juez Martínez de Giorgi también rechazó la pretensión de la comisión investigadora de citar a la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, Florencia Zicavo, quien estuvo a cargo de la Unidad de Tareas de Investigación creada dentro del Gobierno para determinar si el presidente Milei cometió irregularidades al difundir $Libra en las redes sociales.

La comisión investigadora también convocó a la hermana del presidente y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a dar explicaciones ante el Congreso el 23 o el 30 de septiembre, pero la funcionaria se ausentó en ambas oportunidades.

CONTEXTO

El viernes 14 de febrero, a las 19:01 hora local (22:01 GMT), el mandatario publicó un mensaje en la red social X en el que recomendaba invertir en $Libra, una moneda digital sin respaldo, creada tres minutos antes, y que tenía el 82 por ciento de su circulante en manos de cinco billeteras digitales.

Luego del mensaje, la cotización de $Libra subió de forma vertiginosa pasando de 0,01 céntimos a 4,7 dólares.

Sin embargo, horas después los principales tenedores retiraron casi 100 millones de dólares, lo que provocó un desplome en el valor de la moneda digital.

La caída llevó al presidente a borrar su mensaje en la madrugada del sábado 15 de febrero, aduciendo que no estaba interiorizado con el proyecto.

Varias investigaciones judiciales analizan las presuntas responsabilidades en el caso, incluso en EEUU, donde se presentó una demanda colectiva que reúne a más de 200 damnificados. (Sputnik)