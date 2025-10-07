Falleció Atilio Gratti, referente de la radiofonía comodorense

A lo largo de su extensa trayectoria profesional trabajó en la mayoría de las radios locales: fue Jefe Zonal del Correo, técnico de la planta transmisora de LU4 Radio Nacional Patagonia, de FM del Mar y luego de Radio Crónica. También se desempeñó junto a Morejón en FM de la Gente, y acompañó a Luenzo en FM Radiocracia y en la 100.1.

Su labor, siempre discreta pero fundamental, permitió que miles de oyentes pudieran acceder día a día a la información y la compañía de la radio.

Sus restos serán velados este martes de 14 a 16 horas en la Sala A de avenida Irigoyen.