Close Menu
martes, octubre 7
Ciudad

Falleció Atilio Gratti, referente de la radiofonía comodorense

En las últimas horas se conoció la triste noticia del fallecimiento de Atilio Gratti, ingeniero técnico que dejó una profunda huella en la comunicación de nuestra región.
La PostaBy No hay comentarios1 Min Read

A lo largo de su extensa trayectoria profesional trabajó en la mayoría de las radios locales: fue Jefe Zonal del Correo, técnico de la planta transmisora de LU4 Radio Nacional Patagonia, de FM del Mar y luego de Radio Crónica. También se desempeñó junto a Morejón en FM de la Gente, y acompañó a Luenzo en FM Radiocracia y en la 100.1.

EESS-300x250-80kb

Su labor, siempre discreta pero fundamental, permitió que miles de oyentes pudieran acceder día a día a la información y la compañía de la radio.

Sus restos serán velados este martes de 14 a 16 horas en la Sala A de avenida Irigoyen.

Share.

Related Posts