Domingo fresco con muy poco viento

Comodoro Rivadavia amaneció este domingo 5 de octubre con una temperatura de 4,1°C, sensación térmica de 2,9°C, cielo algo nublado, humedad del 70 % y viento leve del oeste a 6 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Mañana: parcialmente nublado, temperatura cercana a 4°C, sin probabilidad de lluvia.
Tarde: mayormente nublado, máxima prevista de 15°C, viento del sudoeste entre 13 y 22 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.
Noche: cielo mayormente nublado, temperatura alrededor de 11°C, con ráfagas moderadas.
Pronóstico extendido
-
Lunes: mínima 7°C / máxima 18°C
-
Martes: mínima 11°C / máxima 20°C
-
Miércoles: mínima 13°C / máxima 22°C
-
Jueves: mínima 10°C / máxima 18°C
-
Viernes: mínima 10°C / máxima 17°C
-
Sábado: mínima 9°C / máxima 16°C