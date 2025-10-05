Domingo fresco con muy poco viento

Comodoro Rivadavia amaneció este domingo 5 de octubre con una temperatura de 4,1°C, sensación térmica de 2,9°C, cielo algo nublado, humedad del 70 % y viento leve del oeste a 6 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Mañana: parcialmente nublado, temperatura cercana a 4°C, sin probabilidad de lluvia.

Tarde: mayormente nublado, máxima prevista de 15°C, viento del sudoeste entre 13 y 22 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Noche: cielo mayormente nublado, temperatura alrededor de 11°C, con ráfagas moderadas.

Pronóstico extendido