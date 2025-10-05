Espert no se baja, «malactúa» y Milei no pudo caminar por Santa Fe

El presidente Javier Milei no logró convencer al diputado nacional José Luis Espert, su principal candidato en la provincia de Buenos Aires, de que se baje de la competencia tras el escándalo por los 200 mil dólares que recibió de Fred Machado.

Espert, que no logró convencer a nadie con su descargo, ahora lo intentó en nota con Gabriel Anello, en la que volvió a mentir, fingir sorpresa y hasta llanto.

En campaña, como viene sucediendo en todas las provincias que visita, el presidente no pudo caminar por Santa Fe.

