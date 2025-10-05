Triste final para un perrito rescatado en barrio Standar Norte

La vecina Paty Ñanco informó a través de redes sociales un hecho que sucedio en barrio Standar Norte de Comodoro Rivadavia. Durante la mañana, rescató a un perrito adulto que había sido atacado por perros más grandes en inmediaciones de avenida Nahuel Huapi, a una cuadra del gimnasio N°4.

El animal fue asistido y resguardado en su vivienda mientras se buscaba a su posible dueño. Sin embargo, horas más tarde, la vecina comunicó con pesar que el perrito no resistió las heridas y falleció.

“Estaba muy lastimado, creo que no iba a sobrevivir. Lo tuve conmigo, pero ya murió”, escribió Paty en su mensaje.

El hecho despertó tristeza entre los vecinos internautas y aprovecharon el pedido por mayor control y responsabilidad sobre los animales sueltos.