domingo, octubre 5
Ciudad

Triste final para un perrito rescatado en barrio Standar Norte

Vecinos intentaron asistirlo tras ser atacado por otros perros en la zona de avenida Nahuel Huapi, pero lamentablemente no sobrevivió.
La Posta

La vecina Paty Ñanco informó a través de redes sociales un hecho que sucedio en barrio Standar Norte de Comodoro Rivadavia. Durante la mañana, rescató a un perrito adulto que había sido atacado por perros más grandes en inmediaciones de avenida Nahuel Huapi, a una cuadra del gimnasio N°4.

El animal fue asistido y resguardado en su vivienda mientras se buscaba a su posible dueño. Sin embargo, horas más tarde, la vecina comunicó con pesar que el perrito no resistió las heridas y falleció.

“Estaba muy lastimado, creo que no iba a sobrevivir. Lo tuve conmigo, pero ya murió”, escribió Paty en su mensaje.

El hecho despertó tristeza entre los vecinos internautas y aprovecharon el pedido por mayor control y responsabilidad sobre los animales sueltos.

