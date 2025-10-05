Feria, circo, diseño y arte para disfrutar en familia

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de su Secretaría de Cultura, anunció una amplia programación para este fin de semana, con propuestas que invitan a disfrutar de la creatividad local, el arte y los espectáculos familiares en diferentes espacios de la ciudad.
Agenda del fin de semana
Domingo 5
Tarde de circo para toda la familia – 16:00 hs / Centro de Encuentro Km 8
Un espectáculo divertido y participativo para grandes y chicos.
Sábado 4 y Domingo 5
Feria de Artesanos – 15:00 a 21:00 hs / C.I.P.
Espacio para emprendedores locales con stands de diseño, arte y gastronomía.
Festival de Diseño 2025 – 17:00 a 22:00 hs / Centro Cultural
Muestra de innovación, diseño y creatividad patagónica.
Lunes 6
Muestra Pinacoteca – Sala de Exposiciones, Centro Cultural
Horarios: lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hs / sábado de 16:00 a 19:00 hs.
Las actividades son libres y gratuitas, y forman parte de la agenda de octubre que impulsa la Secretaría de Cultura para promover la participación ciudadana y el acceso a expresiones artísticas en los barrios.