Close Menu
domingo, octubre 5
Ciudad

Feria, circo, diseño y arte para disfrutar en familia

Del 4 al 6 de octubre, la Secretaría de Cultura propone una variada agenda de actividades libres y gratuitas en distintos puntos de la ciudad.
La PostaBy No hay comentarios1 Min Read

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de su Secretaría de Cultura, anunció una amplia programación para este fin de semana, con propuestas que invitan a disfrutar de la creatividad local, el arte y los espectáculos familiares en diferentes espacios de la ciudad.

EESS-300x250-80kb

Agenda del fin de semana

Domingo 5

  • Tarde de circo para toda la familia – 16:00 hs / Centro de Encuentro Km 8
    Un espectáculo divertido y participativo para grandes y chicos.

Sábado 4 y Domingo 5

  • Feria de Artesanos – 15:00 a 21:00 hs / C.I.P.
    Espacio para emprendedores locales con stands de diseño, arte y gastronomía.

  • Festival de Diseño 2025 – 17:00 a 22:00 hs / Centro Cultural
    Muestra de innovación, diseño y creatividad patagónica.

Lunes 6

  • Muestra Pinacoteca – Sala de Exposiciones, Centro Cultural
    Horarios: lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hs / sábado de 16:00 a 19:00 hs.

Las actividades son libres y gratuitas, y forman parte de la agenda de octubre que impulsa la Secretaría de Cultura para promover la participación ciudadana y el acceso a expresiones artísticas en los barrios.

Share.

Related Posts