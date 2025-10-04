Gimnasia debutó con triunfo en la Liga Nacional ante San Martín en el Socios Fundadores

En un gran inicio de temporada, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia venció a San Martín de Corrientes por 81-65, en su debut en la Liga Nacional de Básquetbol 2025-2026. El encuentro se disputó en el estadio Socios Fundadores, que volvió a vibrar con la presencia de los hinchas.

El inicio fue favorable para Gimnasia, que rápidamente se puso 7-0 gracias a un triple de Mauro Cosolito. Sin embargo, la visita reaccionó con el aporte de Reginal Becton y emparejó las acciones. El Verde cerró mejor el primer cuarto y se fue arriba 15-12.

En el segundo período, San Martín llegó a pasar al frente 23-24 con buenas acciones de Víctor Fernández, pero el local reaccionó con triples de Federico Grun y Cosolito para irse al descanso arriba 37-30.

Tras el entretiempo, el conjunto patagónico mantuvo la diferencia, cerrando el tercer cuarto 56-48 gracias a un triple de Sebastián Carrasco. En el último período, Gimnasia se afirmó en ofensiva, estiró la ventaja hasta 77-62 y cerró el juego 81-65.

El goleador del partido fue Sebastián Carrasco, autor de 19 puntos, clave en los momentos decisivos. En San Martín se destacó Víctor Fernández con 13 unidades.

Síntesis

Gimnasia (81): Andrade 2, Cisneros 9, Toretta 10, Cosolito 8, Grun 5 (fi); Cárdenas 8, Chacón 3, Dato 7, Carrasco 19, Rivero 10, Ayala 0, Copesky 0. DT: Pablo Favarel.

San Martín (65): Gargallo 6, García 2, Becton 9, Schattmann 11, Aguerre 4 (fi); Fernández V. 13, Méndez 2, Giletto 5, Berra 13, Fernández M. 0, Nuñez 0. DT: Gabriel Revidatti.

Árbitros: Julio Dinamarca, Alberto Ponzo y José Luis Lugli.

Estadio: Socios Fundadores, Comodoro Rivadavia.