Sábado fresco y con probabilidad de lluvias aisladas

Comodoro Rivadavia amaneció este sábado 4 de octubre con 10,2°C, cielo mayormente nublado, humedad del 64%, presión de 1000.4 hPa y viento leve del sur a 8 km/h, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Mañana: mayormente nublado, temperatura cercana a los 10°C, sin probabilidad de lluvia.

Tarde: posibles lluvias aisladas, máxima de 12°C, viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Noche: se mantienen las lluvias aisladas, temperatura de 8°C y ráfagas similares.

Pronóstico extendido