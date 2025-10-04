Sábado fresco y con probabilidad de lluvias aisladas

Comodoro Rivadavia amaneció este sábado 4 de octubre con 10,2°C, cielo mayormente nublado, humedad del 64%, presión de 1000.4 hPa y viento leve del sur a 8 km/h, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Mañana: mayormente nublado, temperatura cercana a los 10°C, sin probabilidad de lluvia.
Tarde: posibles lluvias aisladas, máxima de 12°C, viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.
Noche: se mantienen las lluvias aisladas, temperatura de 8°C y ráfagas similares.
Pronóstico extendido
-
Domingo: mínima 5°C / máxima 16°C
-
Lunes: mínima 7°C / máxima 18°C
-
Martes: mínima 14°C / máxima 18°C
-
Miércoles: mínima 9°C / máxima 20°C
-
Jueves: mínima 10°C / máxima 18°C
-
Viernes: mínima 10°C / máxima 17°C