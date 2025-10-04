Close Menu
sábado, octubre 4
Ciudad

Sábado fresco y con probabilidad de lluvias aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada mayormente nublada con temperaturas entre 8°C y 12°C y vientos del sudoeste.
Comodoro Rivadavia amaneció este sábado 4 de octubre con 10,2°C, cielo mayormente nublado, humedad del 64%, presión de 1000.4 hPa y viento leve del sur a 8 km/h, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Mañana: mayormente nublado, temperatura cercana a los 10°C, sin probabilidad de lluvia.

Tarde: posibles lluvias aisladas, máxima de 12°C, viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Noche: se mantienen las lluvias aisladas, temperatura de 8°C y ráfagas similares.

Pronóstico extendido

  • Domingo: mínima 5°C / máxima 16°C

  • Lunes: mínima 7°C / máxima 18°C

  • Martes: mínima 14°C / máxima 18°C

  • Miércoles: mínima 9°C / máxima 20°C

  • Jueves: mínima 10°C / máxima 18°C

  • Viernes: mínima 10°C / máxima 17°C

