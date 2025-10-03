¡Susto en la pista! Valentín Perrone sufre accidente impactante en Moto3 Indonesia

El joven piloto argentino-español de 17 años fue embestido en una práctica y cayó fuerte, pero solo sufrió golpes. Será evaluado antes de continuar.

El mundo del motociclismo llega a Indonesia para el Gran Premio de MotoGP, y el Moto3 abrió con un momento de tensión. Valentín Perrone, el piloto de 17 años nacido en Barcelona pero que compite por Argentina, protagonizó un accidente que preocupó a todos durante la práctica en el circuito de Mandalika. Afortunadamente, solo resultó con golpes y no tiene fracturas.

El incidente ocurrió a los 22 minutos de la sesión de 40. La moto de Perrone fue golpeada por la de Luca Lunetta, un piloto italiano. Ambos cayeron en la grava. Lunetta se levantó rápido, con una leve cojera, y ayudó a Perrone, quien quedó inmóvil bajo su moto. Los paramédicos llegaron enseguida, y se izó la bandera amarilla para detener a los demás corredores.

El equipo Tech3, de Perrone, informó primero: «Valentín está consciente después del fuerte accidente. Lo chequeamos en el centro médico del circuito y lo llevaremos a un hospital local para más exámenes». Luego, buenas noticias: «¡Por suerte, no tiene nada roto, solo molestias! Mañana por la mañana pasará una revisión antes de la FP2. Nuestro novato merece un descanso».

¿Quién es Valentín Perrone, el fanático de Argentina?

Aunque es español por su madre Ruth y su hermana menor, Perrone lleva la bandera argentina gracias a su padre, Marcelo. «No lo elegí, lo sentí así», contó a LA NACION en marzo, durante su primera visita a Argentina para el MotoGP en Termas de Río Hondo. Ahí conoció Buenos Aires y vio un partido de River en el Monumental, su equipo favorito. En Instagram, suele mostrar mate y la camiseta de la Selección.

Perrone, de 17 años, corre con el equipo Tech3 en Moto3, la categoría de entrada al mundial.

Lo que pasó en el resto de MotoGP

El fin de semana en Mandalika trae acción en todas las categorías. En MotoGP, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) lideró los entrenamientos con el mejor tiempo. Pero el campeón Marc Márquez (Ducati) tuvo un día complicado: dos caídas, la segunda violenta con voltereta. Terminó 11º y verificó que no tuviera dedos rotos. Su compañero Francesco Bagnaia quedó 17º, ambos irán a la Q1 el sábado.

El francés Johann Zarco (Honda-LCR) también cayó dos veces y perdió la clasificación directa. Alex Márquez, hermano de Marc y segundo en el campeonato, se cayó pero clasificó 10º para la Q2.

Las Ducati, dominantes en Japón la semana pasada, sufrieron en Mandalika. Solo los del equipo Gresini, Fermín Aldeguer (2º) y Alex Márquez, entraron en el top 10. Las japonesas se recuperaron: Luca Marini (Honda) 4º, Joan Mir (Honda) 6º, Fabio Quartararo (Yamaha) 7º y Alex Rins (Yamaha) 8º.

La Aprilia de Bezzecchi brilla, pero su compañero Jorge Martín se pierde la carrera por una fractura en Japón. La próxima será en Australia en dos semanas.

La Q2 del sábado define las primeras 12 posiciones de la parrilla. Los 10 más rápidos del viernes y los dos mejores de la Q1 entran directo.

Este GP muestra que el motociclismo es impredecible, pero Perrone ya mira adelante con optimismo.

