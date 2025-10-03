De fiesta a pesadilla! Joven de 22 años contrae «enfermedad victoriana» tras noche en bar

Indigo Duffy, de Reino Unido, compartió su historia para alertar sobre los riesgos de la escarlatina, una infección que regresa con fuerza.

Indigo Duffy, una joven de 22 años del Reino Unido, salió a un concierto en un bar de Brixton y pensó que su dolor de garganta era solo un resfrío común. Días después, los médicos le diagnosticaron escarlatina, una enfermedad bacteriana que fue letal en el siglo XIX y que ahora está en aumento en el país. El caso ocurrió a fines de 2024, pero Indigo decidió contar su experiencia esta semana para concienciar a la gente, en medio de un repunte de infecciones reportado por las autoridades sanitarias británicas.

Del dolor de garganta al susto: La historia de Indigo

Todo empezó después de una noche en un pub caluroso y abarrotado. «Pensé que era la gripe típica de después de un festival», relató Indigo, quien vende ropa vintage en Londres, al diario Mirror. Pero pronto aparecieron manchas rojas y ardientes en sus piernas. Al día siguiente, el sarpullido se extendió por el cuello, el rostro y todo el cuerpo.

«Era una erupción con bultos horrible. Cuanto más me rascaba, peor se ponía», describió la joven. Buscó sus síntomas en internet y sospechó de escarlatina. Corrió a urgencias en el Hospital Kingston, donde confirmaron el diagnóstico y le recetaron antibióticos por una semana. «Me sentí como un niño de la era victoriana enfermo. Me asusté al recordar lo mortal que era esta enfermedad en el pasado», confesó.

Escarlatina: La «enfermedad victoriana» que regresa

La escarlatina es provocada por la bacteria Streptococcus pyogenes y fue una de las mayores causas de muerte en niños durante el siglo XIX, según el British Medical Journal. Podía acabar con familias enteras en semanas. Hoy, se trata fácilmente con antibióticos, pero sigue siendo contagiosa, sobre todo en niños pequeños.

Empieza como un resfrío: fiebre, dolor de garganta y malestar. Entre 12 y 48 horas después, surge la erupción roja que hace la piel áspera como lija, según el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido. En 2024, la Agencia de Seguridad Sanitaria (UKHSA) registró 12.176 casos solo en los primeros tres meses, más que el promedio de los últimos años, aunque menos que el pico de 2023.

Cómo superó la enfermedad y su mensaje

Indigo pasó una semana en cama, exhausta y con la piel pelándose por días. Los antibióticos actuaron rápido y se recuperó por completo. Ahora, comparte su historia para prevenir. «Al principio creí que era un simple resfriado, pero terminé con una enfermedad casi medieval. Es clave reconocer los síntomas y ver a un médico pronto», advierte.

Este caso recuerda que infecciones antiguas pueden volver, especialmente en lugares concurridos. Las autoridades recomiendan lavado de manos y evitar contacto si hay síntomas.

Compartir esta nota para concienciar sobre salud y prevenir contagios.

Fuente: https://tn.com.ar/sociedad/2025/10/03/una-joven-de-22-anos-fue-a-un-bar-con-amigos-y-dias-despues-le-diagnosticaron-una-enfermedad-victoriana/