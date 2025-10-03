¡Truco secreto de WhatsApp! Cómo activar el misterioso «modo ballena azul»

Personaliza el ícono de la app con una imagen de ballena azul usando un launcher. Es solo un cambio visual, no oficial de WhatsApp.

¿Quieres que tu WhatsApp luzca único con un toque de ballena azul? Muchos buscan cómo activar el «modo ballena azul», un cambio estético que reemplaza el logo clásico por una imagen de este majestuoso animal. La ballena azul, el ser vivo más grande del planeta con hasta 30 metros y 200 toneladas, simboliza sabiduría, paz y fuerza. Sus cantos misteriosos viajan kilómetros, y por eso inspira diseños creativos para tu celular.

Pero ojo: esto no es una función oficial de WhatsApp. Solo modifica el ícono de la app, sin tocar sus herramientas internas. Se hace con Nova Launcher, una app gratuita que personaliza la pantalla de Android, como cambiar fondos, letras y logos.

Para empezar, necesitas una imagen PNG transparente de WhatsApp con un diseño de ballena. Búscala en internet o créala con IA como Gemini o ChatGPT. Recuerda: Nova Launcher es de terceros, no de Meta (dueños de WhatsApp), así que úsala con cuidado.

Pasos para activar el «modo ballena azul»

Sigue estos pasos simples en tu Android:

Descarga Nova Launcher: Ve a Google Play Store, busca «Nova Launcher» y descárgalo. Es gratis y fácil de instalar. Hazlo predeterminado: Abre la app y configúrala como launcher principal. Te pedirá permiso para cambiar la interfaz de tu pantalla de inicio. Busca o crea la imagen: En tu navegador, encuentra o genera con IA una imagen PNG transparente del logo de WhatsApp con una ballena azul. Guárdala en tu galería. Edita el ícono: Vuelve a la pantalla principal. Mantén presionado el ícono de WhatsApp por 2 segundos. Aparecerá un menú; elige «Editar». Cambia el logo: Toca el ícono de WhatsApp, selecciona «Aplicaciones» y luego «Fotos». Elige tu imagen PNG, ajusta el tamaño y presiona «Listo». ¡Ya está activado!

Si quieres volver al original, desinstala Nova Launcher desde Play Store. Todos los cambios desaparecerán automáticamente.

¿Qué hace Nova Launcher y por qué usarlo?

Los launchers como Nova son herramientas para hacer tu celular más tuyo. Cambian la «cara» de Android: íconos, widgets, fondos y hasta simular interfaces de otras marcas, como Samsung o iPhone. No alteran las apps, solo cómo se ven.

Nova incluye:

Pantallas de inicio : Para organizar íconos y widgets.

: Para organizar íconos y widgets. Dock inferior : Acceso rápido a apps favoritas.

: Acceso rápido a apps favoritas. Cuadrícula de apps : Lista todas tus aplicaciones.

: Lista todas tus aplicaciones. Opciones extras: Cambia tamaños, esconde apps o ajusta cómo apagar la pantalla.

Es ideal para un look fresco, pero siempre descarga de fuentes confiables para evitar riesgos.

Con este truco, tu WhatsApp ganará un toque marino y misterioso. Prueba y personaliza, ¡pero recuerda que es solo visual!

Compartir esta nota para que tus amigos descubran trucos de WhatsApp.

Fuente:https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/como-activar-el-modo-ballena-azul-de-whatsapp-nid03102025/