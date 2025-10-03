Escándalo en Jujuy. Tres profesores acusados de abusar sexualmente de alumna menor

La madre de la víctima denunció los hechos en San Pedro. Los docentes, de 25, 32 y 34 años, fueron detenidos y enfrentan cargos graves por abusos en la Dirección de Deportes Municipal.

Tres profesores fueron detenidos en Jujuy acusados de abusar sexualmente de una estudiante menor de edad. La denuncia la hizo la madre de la víctima, quien escuchó el relato de su hija sobre los abusos que sufrió. El caso ocurrió en San Pedro y conmocionó a la comunidad local.

Los acusados, de 25, 32 y 34 años, trabajaban en la Dirección de Deportes Municipal, donde supuestamente cometieron los hechos durante clases de la menor. La Justicia jujeña investiga el caso con seriedad, y la Fiscalía especializada en delitos sexuales ordenó pruebas clave.

Leé también: Horror en Santa Fe: rescataron a una mujer que denunció haber sido esclavizada por más de 20 años

El relato de la víctima y el proceso judicial

La menor contó a su madre lo que pasó, lo que llevó a la denuncia inmediata. La Fiscalía pidió que la estudiante declare en Cámara Gesell, un espacio protegido para evitar revictimización, y ordenó pericias médicas y forenses. Con las pruebas recolectadas, solicitaron la detención e imputación de los tres hombres.

Según El Tribuno de Jujuy, los arrestos ocurrieron el martes. Los profesores enfrentan cargos por «abuso sexual con acceso carnal por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, agravado por ser encargados de la educación de la menor». Los abusos habrían sucedido dentro de las instalaciones municipales, donde la chica asistía a actividades deportivas.

La comunidad de San Pedro está impactada y espera respuestas rápidas. La Justicia avanza en la investigación, y se espera que los imputados declaren pronto. Mientras tanto, las autoridades protegen a la víctima y su familia.

Este caso resalta la importancia de denunciar abusos y el rol de las instituciones en proteger a los menores. La Fiscalía sigue recolectando evidencia para asegurar justicia.

Compartir esta nota para visibilizar casos de abuso y promover la prevención en comunidades.

Fuente: https://tn.com.ar/policiales/2025/10/03/tres-profesores-fueron-acusados-de-abusar-sexualmente-de-una-estudiante-menor-de-edad-en-jujuy/