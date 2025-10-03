¡Escándalo romántico! Leandro Paredes y su supuesta noche hot con ex Gran Hermano

El mediático futbolista de Boca vuelve a los rumores de infidelidad con Zoe Bogach, según reveló el ex de ella. Semanas atrás, lo ligaron a Evangelina Anderson, que lo desmintió.

Leandro Paredes, el jugador de Boca Juniors, está en el centro de un nuevo escándalo amoroso. Tras su separación reciente, Zoe Bogach, ex participante de Gran Hermano 2023 (Telefe), acusó a su exnovio Manuel Ibero de infidelidades. Pero el revés vino cuando Ibero contraatacó revelando un supuesto encuentro «hot» entre Zoe y Paredes en un boliche.

El video de Ibero se viralizó en redes: «Paredes y Zoe estuvieron peloteando en un boliche y después no sé si se mensajearon o qué. Paredes está casado, por si no sabían. Juega en Boca y yo le re quería, pero cuando me enteré me calenté. Después, Paredes le dijo a Rosina Beltrán (otra ex GH) que Zoe le encantaba y que era su debilidad». Estas palabras desataron un revuelo en el mundo del entretenimiento y el fútbol.

Paredes está en pareja con la empresaria Camila Galante, con quien tiene una relación estable. Hace unas semanas, ella ya había lidiado con rumores de romance entre su marido y Evangelina Anderson. «Él me dijo que no la conoce. Por ahora lo dejo pasar, a menos que se haga una bola más grande», contó Camila en ese momento, mostrando su sorpresa pero confianza.

Zoe Bogach se sincera: problemas de peso y dardos a su ex

En una entrevista reciente con Martín Cirio, Zoe abrió su corazón sobre sus luchas personales. La ex Gran Hermano confesó que está «pesando muy bajo» y que no le gusta cómo se ve. «Tuve una charla con mi mamá y me dijo: ‘Zoe, por favor, comé porque estás a un paso de que te internen'», reveló, preocupando a sus seguidores. Su madre, presente en la nota, apoyó el relato y criticó a Ibero.

Zoe no se guardó nada sobre su ruptura con Manuel Ibero, de quien se separó hace poco por sus infidelidades. «Me tiró onda varias veces. Me ponía corazones en las historias cuando entrenaba glúteos y un día me dijo: ‘Qué linda te queda esa pollerita, pareces una veinteañera'», contó su mamá, sumando detalles que pintan un panorama de coqueteo inapropiado.

La mediática, que saltó a la fama en el reality, ahora enfrenta este torbellino de acusaciones. Ni Paredes ni Zoe han comentado públicamente los dichos de Ibero, pero el caso sigue sumando vistas en redes.

Este nuevo rumor pone a Paredes bajo escrutinio otra vez, recordando sus días en la selección argentina y su carrera en clubes europeos antes de volver a Boca. Mientras el fútbol lo mantiene en la cancha, los chimentos no le dan tregua.

