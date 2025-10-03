Presentaron en Comodoro la nueva unidad de Transporte Patagonia Argentina

Este viernes por la mañana se presentó en Comodoro Rivadavia la primera de las nuevas unidades de Patagonia Argentina, en el marco del proceso de renovación de la flota del transporte público de pasajeros. La unidad recorrió las calles de la ciudad para que los vecinos pudieran conocer sus características y posteriormente fue exhibida frente a la Municipalidad.

Comodidad y confort para los usuarios

La nueva unidad incorpora aire acondicionado frío/calor de punta a punta, reforzado además con un sistema de calefacción inferior, pensado especialmente para las inclemencias del invierno patagónico.

El diseño contempla también pasillos más amplios y mayor comodidad en los asientos, con ventanillas y lunetas adaptadas a las nuevas prestaciones.

Seguridad y tecnología

Entre las innovaciones, se destacó que el colectivo cuenta con un sistema de seguridad en las puertas: si no están totalmente cerradas, la unidad no arranca.

Además, incluye cartel electrónico, tablero digital con información en tiempo real sobre consumo, kilometraje y presión de neumáticos, lo que brinda mayor seguridad y control al chofer.

Otro detalle es que ahora las puertas se manejan mediante botón eléctrico y no por palanca, facilitando la operación.

Comunicación y accesibilidad

El vehículo está equipado con radio, una herramienta clave para que el conductor reciba información sobre el estado de las rutas o posibles cortes durante el servicio.

Respecto a la accesibilidad, desde la empresa señalaron que algunas de las próximas unidades a incorporar contarán con rampas, aunque este modelo fue presentado principalmente como unidad de muestra para la comunidad.

Primer paso de una renovación

Desde Patagonia Argentina remarcaron que esta es la primera de muchas unidades que se sumarán al servicio, con el objetivo de mejorar la calidad del transporte público en Comodoro y brindar a los usuarios un viaje más cómodo, seguro y confiable.