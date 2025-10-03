Urbana invita al intercambio de plantines en el Predio Ferial

Este viernes 3 y el sábado 4 de octubre a las 18hs, Urbana Higiene Ambiental invita a la comunidad a participar del tradicional Intercambio de plantines, una propuesta que se desarrollará en el marco de la 11° Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica, organizada por la Agencia Comodoro Conocimiento.

Las jornadas de intercambio serán este viernes 3 y sábado 4 de octubre de 18 a 19hs en el stand de Urbana, quienes se acerquen al espacio podrán entregar pilas, baterías o ecobotellas, y a cambio recibirán un plantin. Esta actividad, que ya se ha convertido en un clásico para los vecinos de la ciudad, promueve el cuidado del ambiente y el reciclaje, generando conciencia sobre la importancia de reducir la huella ecológica en la vida cotidiana.

El intercambio de plantines se suma a la amplia agenda de actividades que propone la Expo Industrial, un espacio de encuentro donde empresas, instituciones, emprendedores y estudiantes comparten proyectos, innovación y experiencias vinculadas al desarrollo productivo y sustentable de la región.

De esta manera, Urbana reafirma su compromiso con la educación ambiental y la participación comunitaria, invitando a todas las familias a sumarse a esta iniciativa que combina el cuidado del entorno con acciones concretas de responsabilidad ambiental.

La invitación está abierta a toda la comunidad para acercarse y disfrutar de las actividades en la Expo Industrial 2025.

Más información: urbanacr.com.ar/expoindustrial