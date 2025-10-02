Se entregaron dos viviendas sociales a familias en situación de vulnerabilidad

Los vecinos beneficiados pertenecen a los barrios Máximo Abasolo y La Cantera, en km8. Se trata de dos familias, que tendrán un importante impulso hacia una mejor calidad de vida. «Sabemos de las necesidades habitacionales que existen en la ciudad, pero cada paso que damos representa una mejora sustancial en la vida cotidiana de quienes más lo necesitan, especialmente de los menores”, resaltó Rivas.

Este jueves por la mañana, se concretó la entrega de dos viviendas sociales, destinadas a familias que atravesaban graves dificultades habitacionales. De la misma, participaron el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; la subsecretaria Julieta Miranda y la directora de Hábitat, Rosana Córdoba.

En el barrio Máximo Abasolo, la vivienda fue entregada a una familia compuesta por cuatro niños que, tras el fallecimiento de sus padres, quedaron al cuidado de su tía paterna. En tanto, en La Cantera (Km 8), la casa fue adjudicada a un grupo familiar con siete hijos en edad escolar, que había atravesado reiteradas situaciones de desalojo y no contaba con lote propio.

En dicho contexto, el secretario, Ángel Rivas, destacó que “estas entregas son sumamente importantes porque conocemos la historia de cada familia y las situaciones que han atravesado. Sabemos de las necesidades habitacionales que existen en la ciudad, pero cada paso que damos representa una mejora sustancial en la vida cotidiana de quienes más lo necesitan, especialmente de los menores”.

Asimismo, el funcionario subrayó que “en este caso acompañamos a una familia que ha hecho muchos esfuerzos, y estamos convencidos de que este será un antes y un después en la vida de todos ellos y su entorno”.

Por su parte, la subsecretaria Julieta Miranda remarcó que “entregar una vivienda significa dar la posibilidad de un nuevo comienzo, la oportunidad de proyectar hacia adelante y de saber que pueden llegar cosas buenas, como un hogar propio donde estar unidos”.

Hogares como espacios seguros y de contención

La directora de Hábitat, Rosana Córdoba, explicó que las casas entregadas cuentan con 60 metros cuadrados, dos dormitorios, cocina y baño, servicios. “Lo fundamental es que los chicos puedan contar con un espacio seguro, de abrigo y contención, que brinde estabilidad para su desarrollo”, manifestó.

Cabe mencionar que las familias beneficiarias de los programas sociales de asistencia municipal en la temática de la vivienda, surgen de un trabajo realizado por los equipos territoriales quienes realizan los informes técnicos- sociales, que determinan la urgencia de cada caso y los recursos institucionales para dar respuesta.

Cuando se responde a la demanda de vivienda específicamente para una familia deben reunir requisitos tales como ser titular de lote y encontrarse en situación de emergencia habitacional, entre otros aspectos relevantes. Los equipos son quienes establecen las prioridades de acuerdo a la problemática que cada familia presenta, ya sea discapacidad, niños en situación de vulnerabilidad, precariedad económica social educativa. Es decir, derechos vulnerados.

“Significa muchísimo para los chicos que esperaban tener su lugar”

Claudia Castro, vecina de Máximo Abasolo que quedó a cargo de sus cuatro sobrinos, expresó su gratitud hacia el Municipio, al expresar que “para nosotros significa muchísimo, sobre todo para los chicos que hace tiempo esperaban tener su lugar. Vivíamos en una casa muy pequeña y ahora ellos podrán contar con su espacio y su habitación”.

Finalmente, agradeció el acompañamiento permanente de los equipos técnicos y funcionarios municipales que “siempre estuvieron presentes y atentos a nuestra situación. Hoy podemos decir que tenemos un hogar para seguir adelante”.