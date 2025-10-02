Así es la cárcel de Magdalena donde está Morena Rial

Morena Rial, trasladada a la carcel de Magdalena: cómo va a ser su vida tras las rejas

Morena Rial volvió a ser detenida y esta vez fue trasladada a la Unidad 51 de Magdalena, un penal bonaerense exclusivo para mujeres, donde permanecerá mientras la Justicia define su situación

El establecimiento, ubicado sobre la ruta provincial N°11, funciona bajo régimen cerrado y ofrece a las internas talleres de costura, cocina y jardinería. Además, cuenta con un espacio llamado Rincon de la Niñez, pensado para que las presas reciban a sus hijos en un entorno mas amigable. Tambien se organizan jornadas de distension con peliculas, charlas de concientizacion y actividades recreativas.

Los familiares de Morena podran visitarla los sabados y domingos de 7 a 15, mientras que su pareja tendra la posibilidad de encuentros itimos los viernes. Sin embargo, allegados revelaron que la joven teme por su integridad dentro de la prision.

Otro dato que llamo la atencioin es que Morena decidio dejar de contar con los servicios de su abogado, Miguel Agel Pierri, quedando sin defensa legal en un momento delicado. La Justicia resolviio revocar su excarcelaciion por incumplir condiciones como asistir a un tratamiento psicologico y conseguir un empleo estable. Al no presentar comprobantes, volvio a quedar tras las rejas.

Su amigo Alejandro Cipolla explico que, aunque Morena intento asistir al psicologo, no logro continuidad en el tratamiento. Ademas, aseguro que la joven no trabajaba y que en realidad era su padre, Jorge Rial, quien la sostenia economicamente. Este dato genero debate y criticas en redes sociales.

Ahora, Morena Rial debera adaptarse a la vida carcelaria en Magdalena mientras espera las resoluciones judiciales que definiran su futuro inmediato.

